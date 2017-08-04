UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar öncesi son eleme turu play-off'ta eşleşmeler belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 15 takım ile Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan gelen 29 ekip yer aldı.
Üçüncü ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini saf dışı bırakan Fenerbahçe, Makedonya temsilcisi Vardar ile eşleşti.
İlk maçların 17 Ağustos, rövanşların ise 24 Ağustos'ta yapılacağı play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe
Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya)
Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)
Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya)
Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)
Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)
Ludogorets (Bulgaristan) - Suduva (Litvanya)
Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)
Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)
Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)
Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)
Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)
Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)
Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)
Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)