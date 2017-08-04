BURSASPOR'UN STADI HİBRİT ÇİME KAVUŞUYOR

Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın hibrit çime kavuşması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Dünyanın birçok ünlü takımının yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüplerin stadyumlarında kullanılan hibrit çimle ilgili Bursaspor'un stat zemininde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitiminin ardından başlatılan ve titizlikle yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında altyapısı düzenlenen, çim kaplama işlemi tamamlanan statta, son adım olan hibrit uygulamasına geçmek için İtalya'dan gelecek makine bekleniyor.

Zemin uygulamasını gerçekleştirilen firmanın genel müdürü Betül Kuvvetli, yaptığı açıklamada, İtalya'dan gelecek makineyle yapılacak çalışmayla hibrit çimli zeminin maçlara hazır olacağını söyledi.

Statta temmuzun ilk haftasında çimin serildiğini dile getiren Kuvvetli, "Ondan önce drenaj iyileştirme çalışması vardı. Daha sonra çimin bakımına geçtik. Tabi bu bakım uzun sürüyor. Gerekli bütün işlemler yapılıyor. İlk maça problemsiz olarak hazır olacağız." dedi.

Betül Kuvvetli, hibrit çim uygulamasının kök güçlendirici bir sistem olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem aslında 25 yıldır dünyada kullanılıyor. Sentetik liflerle çimin doğal kökünü sabitliyoruz. Çimin dayanıklı olması için ilave bir sistem. Yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın zemininde şartlar ne olursa olsun kötü görüntüyle karşılaşılmayacak." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise doğa ve teknolojinin birleşimiyle oluşan, dayanıklılığı ve kaliteli maç oynama imkanı sunması gibi avantajlarıyla bilinen hibrit çimle ilgili, çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Zeminin bakımının kolaylaşacağını vurgulayan Altepe, su geçirgenliğinin 8 kat artacağını, ani ve büyük yağışlarda zeminde su tutma olayı yaşanmayacağını, maçların daha kaliteli oynanacağını kaydetti.