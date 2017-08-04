Morris Curry, TED Kolejliler'de
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MORRİS CURRY, TED KOLEJLİLER'DE

Morris Curry, TED Kolejliler'de

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ABD uyruklu Morris Curry ile sözleşme imzaladı.

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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ABD uyruklu Morris Curry ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezona Fransa'nın Sharks Antibes takımında başlayan Curry, daha sonra Romanya'nın Steaua CSM takımına transfer oldu .

1.81 boyunda, 1987 doğumlu Curry  en son forma giydiği Steaua CSM takımında 13.5 sayı ortalaması ile oynadı.

Sporcunun kariyerinde yer aldığı diğer takımlar ise şöyle:

Kalev Cramo Talinn/Estonya (2015-2016), Nancy Basket/Fransa (2015-2016), Reims Basket/Fransa (2014-2015), Lukoil Academic Sofia/Bulgaristan (2014-2015), KTP Basket Kotka/Finlandiya (2013-2014), Lti Giessen/Almanya (2012-2013), Mitteldeutscher BC Weissenfels/Almanya (2012-2013)

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