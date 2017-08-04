NEYMAR'DAN 400 MİLYON AVROLUK İMZA

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bonservis fesih bedeline 222 milyon Avro verilerek dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna gelen 25 yaşındaki Neymar'ın, 30 Haziran 2022'ye kadar PSG'de forma giyeceği sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Neymar, Fransa temsilcisinde forma giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa'da futbol hayatıma başladığımdan beri, PSG her zaman en mücadeleci ve hırslı takımlardan birisi oldu. Bu kulübe gelerek takım arkadaşlarıma katılma sebebim, taraftarımızın da dilediği gibi birçok kupa elde etmek" ifadelerini kullandı.

PSG, Neymar'a her sezon için 45 milyon Avro ödeyecek. Böylece, yıldız oyuncunun maliyeti, Fransa temsilcisine 400 milyon Avronun üzerinde bir bedele mal olacak.