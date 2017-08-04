NEYMAR TRANSFERDE REKORLARI ALTÜST ETTİ!

Geçmişte transfer rekorları Ronaldo, Gareth Bale ve Pogba gibi yıldız isimlere aitti. Şimdi ise bu unvan Neymar'a geçti.

Geçmişte transfer rekorları Ronaldo, Gareth Bale ve Pogba gibi yıldız isimlere aitti. Şimdi ise bu unvan Neymar'a geçti. İşte yakın geçmişte yapılan pahalı transferler...

Dünyanın en pahalı futbolcusu artık Neymar. Sambacı tam 222 milyon Avro'ya Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Yeni rekor ne zaman kırılır bilinmez ama ödenen ücretin önceki yıllarda verilenlerden çok yüksek olduğu aşikar...

Neymar transferine kadar rekor Paul Pogba'ya aitti. Gine asıllı Fransız futbolcu bir yıl önce 105 milyon Avro karşılığında Juventus'ta Manchester United'a transfer olmuştu.

İngiltere Premier lig ekiplerinden Tottenham'da yıldızı parlayan ve dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Gareth Bale de Real Madrid ile sözleşme imzalamıştı.Galli oyuncu 101 milyon Avro transfer ücreti ile Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı.

Cristiano Ronaldo ise 2009-2010 sezonunda Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Portekizli oyuncu 94 milyon Avro ile bir zamanlar en pahalı transferdi.

Gonzalo Higuain geçtiğimiz sezon Juventus'tan Napoli'ye transfer oldu.Arjantinli golcü 90 milyon Avro bonservis bedeli ile en pahalı transferler listesinde ilk 10 içerisine girdi.

Manchester United ise bu yıl kadrosuna Romelu Lukaku'yu kattı. Ada ekibi Belçikalı oyuncu için Everton'a 85 milyon Avro bonservis ücreti ödedi.

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