MARTİN SKRTEL'DEN ÖZELEŞTİRİ

Sturm Graz maçının ardından açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkacaklarını ifade etti.

İkinci yarının son bölümlerinde girdiği gol pozisyonunu değerlendiren Martin Skrtel, “Maalesef o pozisyonu golle sonuçlandıramadım. Benim için her zaman olan bir pozisyon değildi. Belki de bitiriciliğimi geliştirmem gerekiyor. Bu konuda çalışmalıyım diye düşünüyorum.” dedi.

Karşılaşma hakkında da konuşan Skrtel, “Aslında ilk karşılaşmada da gördüğümüzü düşünüyorum, bu durumu. O maçın 65-70 dakikalık bölümünde son derece iyi bir performans ortaya koymuştuk ve bugün de bana göre aynı dönemde çok harika bir oyun sergiledik. Ancak daha sonrasında düşmeye başladık. Rakibin pozisyonlar üretmesine izin verdik. Ama herkesin takımdaki gelişimi görebildiğini düşünüyorum. Bu gelişimi sürdürmeliyiz ve maçtan maça daha iyi bir duruma gelmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Son olarak tatil döneminde de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Skrtel, “Tatil yapmayı hepimiz istiyoruz ama şu dönemlerde çok da uzun tatil fırsatım yok. Yaklaşık 2 haftalık bir tatil dönemim vardı. Ancak tatildeyken de çalışmalarımı sürdürdüm. Yeni sezon öncesindeki hazırlık dönemine hazır gelmeye çalıştım.” diyerek sözlerini noktaladı.