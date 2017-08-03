CUMHURBAŞKANI, FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynadığı rövanş maçını izledi.
Ülker Stadı'na maçın başlamasına kısa bir süre kala gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la protokol tribününden takip etti.
İlk maçta Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.