Numan Çürüksu: "Daha diri bir Osmanlıspor göreceğiz"
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NUMAN ÇÜRÜKSU: "DAHA DİRİ BİR OSMANLISPOR GÖRECEĞİZ"

Numan Çürüksu: "Daha diri bir Osmanlıspor göreceğiz"

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kaptanı Numan Çürüksu, hedefleri, Ndiaye'nin ayrılışı ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kaptanı Numan Çürüksu, hedefleri, Ndiaye'nin ayrılışı ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkati çeken ve mor-sarılı ekibin değişmez ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda aynı çizgisini korumak istediğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Numan, milli takım formasını giymeyi çok arzuladığını vurguladı.

Yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle istikrarı geç yakalayan savunma oyuncusu, "Bu sene Avrupa Ligi yok. Ancak ligde kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Umarım öyle de olur. Milli takım formasını giymeyi çok istedim. Geçen yıl bunu defalarca hak ettiğimi düşünüyorum. Fakat böyle tercih edildi, saygı duyuyorum. Umarım, bu yıl gerçekleşir." diye konuştu.

Numan Çürüksu, yeni teknik direktörleri Bülent Uygun yönetiminde lige iyi bir giriş yapmak istediklerinin altını çizdi.

Geçen sezon ikinci devre yaşanan düşüşü yoğun maç trafiğine bağlayan Numan, "Geçen yıl takımımız, Avrupa'da performans anlamında zirveye ulaştı. Daha sonrasında ise çok müsabaka oynamanın verdiği mental yorgunlukla bir düşüş yaşadık. Bu sezon Avrupa kupaları yok. Daha diri bir Osmanlıspor göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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