Karabükspor'un yeni transferi kontrolden geçti
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KARABÜKSPOR'UN YENİ TRANSFERİ KONTROLDEN GEÇTİ

Karabükspor'un yeni transferi kontrolden geçti

Kardemir Karabükspor ile ön sözleşme imzalayan Rumen futbolcu Gheorghe Grozav, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Kardemir Karabükspor ile ön sözleşme imzalayan Rumen futbolcu Gheorghe Grozav, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Turnuvası için Ankara'da kampa giren kafilede yer alan Grozav'ın, Acıbadem Ankara Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig'de Terek Grozny forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, 27 Temmuz'da Avusturya'da bulunan takımın kamp yaptığı otelde 3 yıllık ön sözleşmeye imza atmıştı. Kırmızı-mavili takımın Türkiye'ye dönmesiyle resmi sözleşmenin de imzalanacağı belirtilmişti.

TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası

Avusturya kampının ardından 3 gün izin yapan Kardemir Karabükspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası için Ankara'da bir otelde yeniden toplandığı kaydedildi.

Kırmızı-mavili ekip, yarın saat 17.00'da Osmanlıspor ile 5 Ağustos saat 19.00'da ise Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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