1544 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşıyor.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetiyor.

Aykut Kocaman 1544 gün sonra Kadıköy'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de bin 544 gün sonra sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, bin 544 gün sonra Kadıköy'ün çimlerine sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ayak bastı.

Hibrit çimde ilk maç

Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maça çıkıldı.

Geçen sezonun son maçından sonra Ülker Stadı'nın zemini tamamen kaldırıldı ve hibrit çime geçildi. Ülker Stadı'ndaki yeni zemin olan hibrit çim beğeni topladı.