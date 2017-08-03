ANKARAGÜCÜ'NDEN CUMHURBAŞKANINA "19 MAYIS" TEŞEKKÜRÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın 19 Mayıs Stadyumu yıkılana kadar Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün 2017-18 sezonunda maçlarını 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağı müjdesini vermesi sevinçle karşılandı.

Ankaragücü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...

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Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Bak’ın 19 Mayıs Stadı yıkılana kadar Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün 2017-2018 sezonunda maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı müjdesini vermeleri Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarları arasında sevinçle karşılandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkımının ertelenmesi Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin 2017-2018 sezonunda maçlarını 19 Mayıs Stadı’nda oynamasını gündeme getirmiş, her iki kulüp taraftarı da bu yönde beklenti içerisine girmişti.

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Dost ve kardeş iki kulüp olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarlarının beklentisine kayıtsız kalmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Bak’a konuyla ilgili talimat vererek Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin stat yıkılana kadar eskiden olduğu gibi yeni sezonda da maçlarını 19 Mayıs Stadı’nda oynamasının önünü açtı.

Maçlarını yaklaşık olarak ortalama 20 bin taraftara oynayan Ankaragücü’müzün gerek güvenlik gerekse stat kapasitesi açısından maçlarını 19 Mayıs Stadı yıkılana kadar burada oynamasının daha doğru olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulumuz,” Konuya gerekli duyarlılığı göstererek yeni sezonda da eskiden olduğu gibi maçlarımızı 19 Mayıs Stadı’nda oynamamızın önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Bak’a teşekkür ediyoruz” dediler.