RZESZOW RALLİSİ BAŞLIYOR

Otomobil sporlarında Avrupa Ralli Şampiyonası'na, 5. ayak yarışı olan Rzeszow Rallisi ile devam edilecek.

Polonya'nın Rzeszow kentinde 4 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 214,63 kilometrelik asfalt zeminde gerçekleştirilecek yarış, 11 özel etap üzerinden yapılacak. 2 gün sürecek rallinin ilk gününde pilotlar 100,83 kilometre, cumartesi ise 113,80 kilometre katedecek.

Sezonun 4. yarışı Kıbrıs Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ümitcan Özdemir, ERC3 sınıfında birinci olurken, Castrol Ford Team Türkiye'nin bir diğer sporcusu İsmet Toktaş ise ERC3 sınıfında üçüncü sırada yer almıştı.

Yarış öncesi değerlendirmelerde bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı şöyle konuştu:

"Avrupa Ralli Şampiyonası’nda dört yarışı geride bıraktık. Sezonun üçüncü yarışı olan Akropolis Rallisi ile ele geçirdiğimiz liderliği, Kıbrıs Rallisi'nden kazandığımız değerli puanlarla da koruduk. İki çeker kategorisinde mücadele eden ekiplerimizin performansıyla önemli puanlar alarak birinciliğimizi korumayı başardık. Sezonun ikinci yarısında puan farkını korumaya ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını ülkemize getirmeye çalışacağız."

Sezonun 5. yarışı Rzeszow Rallisi öncesi ilk 5 sıradaki takımların puan durumu şöyle:

1. Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye 114

2. Opel Junior Team - Almanya 69

3. Lotos Rally Team - Polonya 60

4. Sports Racing Technologies - Letonya 41

5. Peugeot Rally Academy - İspanya 39