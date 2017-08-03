Andre De Grasse, Londra'da yok

Kanadalı sprinter Andre De Grasse, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacağını duyurdu.

Kanadalı atlet, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hafta başında yaptığı antrenmanda topuk liflerinden sakatlık yaşadığını ve 4-13 Ağustos'ta Londra düzenlenecek şampiyonada yer alamayacağını bildirdi.

Andre De Grasse'nin antrenörü Paul Doyle de Kanadalı sporcunun çekilen MR'ının ardından 4 ila 6 hafta pistlerden uzak kalacağını belirtti.

Kanada Atletizm Milli Takımı Teknik Direktörü Glenroy Gilbert ise yaptığı açıklamada, "Andre için üzgünüm. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çok iyi dereceler yapmak istediğini biliyorum ancak sakatlıklar sporun bir parçası ve açıkçası bunun zamanlaması bizim için çok kötü." ifadelerini kullandı.

Andre De Grasse, ortaya koyduğu performansla otoriteler tarafından atletizmde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kanadalı sprinter, geçen ay yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na çok iddialı hazırlandığını vurgulayarak, "Londra'da Bolt'u geçebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Kanadalı sporcu, Rio 2016'da 200 metrede Jamaikalı atlet Usain Bolt'un ardından gümüş madalya almıştı. De Grasse, 100 metre ile 4x100 metre bayrak yarışında da bronz madalya elde etmiş ve bir olimpiyatta üç madalya kazanan ilk sprinter olarak Kanada tarihine geçmişti.