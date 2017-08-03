SİMON KJAER TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin İspanyol temsilcisi Sevilla'ya sattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacı ihracatı oldu.

İspanyol temsilcisine 12,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Türk futbol tarihine geçti.

Daha önce Beşiktaş stoperleri Ersan Adem Gülüm ve Marcelo'dan, Fenerbahçe ise sol beki Andre Santos'tan 7'şer milyon avro kazanmıştı.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında Fransa'nın Lille takımdan 7 milyon 650 bin avroya transfer olan Kjaer, Sevilla'ya giderken sarı-lacivertli kulübe önemli bir gelir kaynağı da oluşturdu.

Kjaer, bu bonservis bedeliyle Bruma'yla Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı 5. futbolcu unvanını da elde etti.

Rekor Sow'da

Fenerbahçe'den 2015 yılında El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Türkiye'den yurt dışına en fazla bonservis bedeliyle transfer olan 9 futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Bonservis Bedeli (avro) Gittiği Takım

Sow Fenerbahçe 16 milyon El-Ehli

Balic Fenerbahçe 15,6 milyon Real Madrid

Cengiz Ünder Medipol Başakşehir 13,4 milyon Roma

Demba Ba Beşiktaş 13 milyon Shanghai Shenhua

Kjaer Fenerbahçe 12,5 milyon Sevilla

Bruma Galatasaray 12,5 milyon Leipzig

Okocha Fenerbahçe 12,4 milyon PSG

Anelka Fenerbahçe 12 milyon Bolton Wanderers

Arda Turan Galatasaray 12 milyon Atletico Madrid

Fenerbahçe'ye en fazla para kazandıran 3. isim

Simon Kjaer, Fenerbahçe Kulübüne en fazla para kazandıran 3. futbolcu unvanına da sahip oldu.

Sarı-lacivertiler, Türk futbol tarihinin en pahalı ihracatı Sow'dan 16 milyon avro kazandı. Sarı-lacivertlilerde Sow'u 15,6 milyon avro ile 1999 yılında Real Madrid'e transfer olan Elvir Balic takip etti.

Bu iki isimden sonra Fenerbahçe'nin kasasına satışından en fazla parayı getiren isim de Kjaer olmayı başardı.

Aziz Yıldırım döneminde önemli ihracatlar

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, 10 milyon avro bonservis bedelinin üzerinde ise 5. satışını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye 1998 yılında başkan olan Yıldırım, Sow'u 16, Balic'i 15,6, Kjaer'i 12,5, Okocha'yı 12,4 ve Anelka'yı 12 milyon avroya sattı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde bu 5 futbolcunun satışından 68,5 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

Kjaer'in performansı

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen Kjaer, sarı-lacivertli formayla kupa sevinci yaşayamadı.

Danimarkalı stoper, 88 kez formasını terlettiği Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.