ATLETİZMDE HEYECAN BAŞLIYOR!

Dünya Atletizm Şampiyonası 4 Ağustos Perşembe günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ilki 1976 yılında İsveç'te düzenlenen, 1991'den bu yana 2 yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın 16'ncısına, 4-13 Ağustos'ta Londra Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi atletlerini aynı pistte buluşturacak organizasyon, bu yıl da heyecanlı yarışlara sahne olacak. Dünya Şampiyonası tarihinin en yüksek katılımını gerçekleştirecek Türk Milli Takımı'nda 7'si kadın, 20'si erkek 27 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli takım kadrosunda, Türkiye'ye atletizmdeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran 400 ve 400 metre engelli koşucusu Yasmani Copello Escobar, son dönemin yükselen ciritçilerinden Eda Tuğsuz, 10 bin metrede Avrupa şampiyonu Yasemin Can ve Polat Kemboi Arıkan, aynı branşta Avrupa ikincisi Ali Kaya gibi sporcular yer alıyor.

İtalya'da geçen ay yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finale kalarak tarihe geçen ve Dünya Şampiyonası'nda baraj sınırında yer alan 4×400 metre bayrak takımı ise şampiyonaya, IAAF'ın gönderdiği davet yazısıyla katılarak bir ilke imza atacak. Türkiye 4x100 metrede de ilk kez dünya şampiyonası heyecanı yaşayacak.

Türkiye daha önce 2 madalya kazandı

Şampiyona tarihinde 2 madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı.

Süreyya, 2003 yılında Fransa'da yapılan şampiyonada 1500 metrede, 3.59.04 ile gümüş madalya kazanarak tarihe geçti. Türkiye'nin ikinci madalyası 2007'de Osaka'nın ev sahipliğinde yapılan şampiyonada, kadınlar 10 bin metrede Etiyopya asıllı milli atlet Elvan Abeylegesse'den geldi. Elvan'ın gümüş madalyası, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Milli takımın şampiyona tarihindeki diğer madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda 6,80 metre ile bronz madalya alan uzun atlamacı Karin Melis Mey'e ait.

Gözler Bolt'ta

Jamaikalı olimpiyat ve dünya şampiyonu Usain Bolt'un kariyerini sonlandıracağını açıkladığı şampiyonanın en merak edilen yarışması, erkekler 100 metre finali olacak. 4x100 metrede de piste çıkacak Bolt'un son bireysel yarışı, 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.45'te koşulacak.

Erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarının sahibi, olimpiyatta 8 ve dünya şampiyonasında 11 altın madalyası bulunan Bolt'un işi, bu kez pek kolay görünmüyor.

Jamaikalı sprinterin başarılarla dolu kariyerini mutlu sonla bitirmesini engelleyebilecek isimler arasında vatandaşı Yohan Blake, ABD'li Justin Gatlin ve Christian Coleman öne çıkıyor.

Bu yıl 10 saniyenin altına yalnızca 21 Temmuz'daki Elmas Lig Monaco ayağında inebilen Bolt, 9.69 ile tarihin 2. en iyi derecesine Blake, 9.82 ile yılın en iyi derecesini koşan 21 yaşındaki Coleman ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda arkasında yer alan Gatlin'in arasından sıyrılmaya çalışacak.

Farah 5. dublenin peşinde

Hem erkekler 5000 hem de 10000 metrede, 2012'den bu yana yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonalarında geçilemeyen Muhammed Farah, 5. kez duble yapmak istiyor.

Gelecek sezon pist yarışlarını bırakıp maraton ve kros müsabakalarına odaklanacak Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet, 2012 Londra Olimpiyatları, 2013 ve 2015 Dünya Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra bu başarıyı tekrarlamasının önünde kimin durabileceği merak konusu.

Zayıf bir ihtimal olsa da Farah ile rekabet edebilecek adaylar arasında Abadi Hadis, Jemal Yimer, Geoffrey Kamworor, Paul Tanui ve Anduamlak Belihu bulunuyor.

Van Niekerk rol çalabilir

Dikkatler her ne kadar Bolt ve Farah'da olsa da 200 metrede de koşacak erkekler 400 metre olimpiyat ve dünya şampiyonu Wayde van Niekerk, organizasyonun yıldızı olabilir.

2016 Rio Olimpiyatları'ndaki erkekler 400 metre yarışında, ABD'li efsane atlet Michael Johnson'ın 1999'dan beri elinde tuttuğu dünya rekorunu 43.18'den 43.03 saniyeye çeken van Niekerk, kimilerine göre Bolt'un 200 metrede yarışmamasına sebep oldu.

"100 metrede 10, 200 metrede 20 ve 400 metrede 44 saniyenin altına inen ilk atlet" unvanının sahibi Güney Afrikalı sporcu, haziran ayında 300 metreyi 30.81 saniyede koşarak 2000 yılındaki 30.85'lik derecesiyle Michael Johnson'a ait rekoru ele geçirdi.

400 metrede rakipsiz görünen 25 yaşındaki van Niekerk, 200 metrede de altın kazanırsa "Emekliliğim sonrası dikkatle izlenmesi gereken kişi o." diyen Bolt'un boşluğunu doldurabilir.

Rus atletler "bağımsız sporcu" olarak yarışacak

Rus sporcular, IAAF'nin devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) cezası sürdüğü için 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da ülkelerinin bayrağı altında mücadele edemeyecek.

IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği 47 Rus atletten, dünya şampiyonası kotası almayı başaran 19'u, organizasyonda "bağımsız sporcu" olarak yer alabilecek. Bu atletler arasındaki Sergey Shubenkov, erkekler 110 metre, Mariya Lasitskene ise kadınlar yüksek atlamada unvanını korumaya çalışacak.

Türk Milli Takımı

Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

5000 ve 10000 metre: Yasemin Can

Maraton: Fadime Suna Çelik

3000 metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

1500 metre: Meryem Akdağ

Erkekler

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar

4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu

4x400 metre erkekler bayrak yarışı: Yasmani Copello Escobar, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz

Çekiç atma: Eşref Apak ve Özkan Baltacı

10000 metre: Polat Kemboi Arıkan

200 metre: Ramil Guliyev

Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu

3000 metre engelli: Tarık Langat Akdağ

100 metre: Jak Ali Harvey

20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı