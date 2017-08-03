TENİSTE SPORCU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu'da kulüplerin artmasıyla tenis oynayan sporcu sayısının 3 binlerden 40 binlere ulaştığını söyledi.

Durmuş, federasyon olarak teniste Türkiye'de şimdiye kadar yapılmamış faaliyetlere imza attıklarını ve uluslararası turnuvalarda mücadele edecek sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

Her geçen gün daha çok sporcu yetiştirmeye başladıklarını ve bu sporda ülkenin uluslararası başarısını artırdıklarını vurgulayan Durmuş, "Çocuklarımız artık müsabakalarda şampiyon olacak seviyede ve bunun için sürekli eğitim alıyorlar." dedi.

Durmuş, daha çok sporcuya ulaşmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyetlerimiz sonucu sporcu sayısında önemli artış oldu. Anadolu'daki kulüp sayısı artınca sporcu sayımız 3 binlerden 40 binlere ulaştı. Daha önce bu sporda olimpiyatlara hiç gitmemiştik, gittik. Bu kapsamda Türkiye'de yapılmamış olanları yapsak da bu yetmez. Çünkü bunlar bizim için bir basamak ve bu basamakları atmamışız belki de atamamışız. Şimdi bu basamaklar yavaş yavaş adımlara dönüşecek ardından da koşmaya başlayacağız inşallah."

"Zengin sporu olarak bilinen tenisi artık herkes oynuyor"

Durmuş, ülkenin her yerinde insanların rahatlıkla tenis oynayabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Maalesef halkımızda tenisin zengin sporu olduğu algısı vardı. Bunu kısmen de olsa kırmayı başardık. Tenis, sadece İstanbul ve Ankara'da oynanır da Erzurum'da oynanmazsa evet zengin sporu olur. Yani belli bir kesime ait bir şey olursa ayrımlara geçilir. Tenis, Ağrı'da, Hakkari'de, Artvin'de, Trabzon'da yani Anadolu'da oynanıyorsa oynayan herkesin elit olduğu bir spordur. Zengin sporu olarak bilinen tenisi artık herkes oynuyor. İnanıyorum ki gelecekte çok daha iyi olacak ve herkes, her yerde rahatlıkla tenis oynayabilecek."

Kulüp ve sporcu artışında desteğin önemli olduğuna da değinen Durmuş, "Herkesin aslında bir sorumluluğu var ve bu kapsamda yerel yönetimler olmazsa olmaz bir şey. Gaziantep ve Batman'da aldığımız desteklerle tesisler yaptık. Artık Türkiye'nin her yerinde tesisler var. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri olmazsa olmaz. Biz de federasyon olarak kendi birimlerimiz, kulüplerimiz ve yerel yöneticilerimizle bütün olmazsak olmaz. Çünkü başarabilmenin tek yolu senkronize davranabilmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de genç bir nüfus ve yetenekli sporcular bulunduğuna işaret eden Cengiz Durmuş, "Bu birlikteliğin devam etmesi halinde inanıyorum ülkemizde dünyanın en iyi sporcuları yetişecek. Yeter ki imkanları iyi kullanalım, gerisi kolay." diyerek sözlerini tamamladı.