"MOUSSA SİSSOKO İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadrolarının şekillendiğini ve standardı daha yukarı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi.
"AA Spor Masası"nın üçüncü konuğu olan Usta, Medical Park Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.
Geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısında, takım kadrosunun daha derinleşmesi, kalitesinin ve standardının yükselmesi gerektiğini gördüklerini söyleyen Usta, "İhtiyaçlarımız çok belliydi. Transferlerimiz nokta atışı oldu. Önemli isimlerle kadroyu daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Tabloya böyle bakıldığında, bir anda çok sayıda oyuncu alarak kadro oluşturmak, iskelet oluşturmak zorlu, gerçekten çok zor bir iş." diye konuştu.
Sezon sonu itibarıyla da takımda ihtiyaçların göründüğünü aktaran başkan Usta, "Bu sene bizim transfer etmeye çalıştığımız her oyuncu çok zorlu hale geldi. Çünkü her birisi takımlarında direkt oyuncular ve satış listesinde değillerdi." ifadesini kullandı.
"Burak'ın Türkiye'ye dönme isteğini biliyorduk"
Muharrem Usta, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan eski oyuncuları Burak Yılmaz'ı yeniden kadrolarına kattıklarını hatırlatırken, "Burak'ın Türkiye'ye dönme isteğini biliyorduk." dedi.
Başarılı oyuncunun özellikle ailevi nedenlerle Türkiye'ye dönme ihtimali olduğunu ve bu durumu değerlendirdiklerini anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları söyledi:
"Yeni stadımızın açılışına davet etmiştim ve o dönem kısmen çekincesi olmuştu. Halbuki anlamsız bir çekinceydi. Burak Yılmaz, Galatasaray'a 5 milyon avroya gitmişti. Galatasaray'dan Çin'e gittiğinde de 1,8 milyon avro daha kazancımız oldu. Burak'ın Trabzonspor'a kazandırdıkları var. Henüz Borsa İstanbul'a açıklama yapmadığımız için rakamları söylemeyeceğim ama Galatasaray'dan Çin'e giderken bizim aldığımız rakamın üzerine bir miktar daha koyarak Burak'ı Trabzonspor'a kazandırdık. Anlattıklarım, Burak'ın Trabzonspor'a ciddi fayda sağladığına açık delil. Gittikten sonra da Trabzonspor'la bağını hiç koparmadı ve buraya ilgisini hiçbir zaman bırakmadı. Türkiye'nin önemli bir santrforunu konuşuyoruz. 'Türkiye'ye dönecekse yeri Trabzonspor olmalıdır diye düşündük.' Öyle de oldu."
Burak Yılmaz'ın transferinde yaşanan gecikmeye değinen bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu transfer süreci çok zor oldu. Oyuncunun orada aldığı 5 maçlık bir ceza vardı. Hem transferle uğraştık hem de cezasını doldurarak gelmesini istedik. Bazen kamuoyunda bu işin uzadığı kanaati oluştu ama iki nedenden dolayı bu durum ortaya çıktı. İlk olarak gerçekten transferi çok zordu, gelmesi kolay değildi. Bir an önce işi bağlamaya çalıştık ama şartlar çok uzadı. Dün itibarıyla hem 5 maçlık cezası bitti hem de transferi resmileşti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek ve zannediyorum akşam üzeri de sözleşme imzalarız." şeklinde konuştu.
"Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek"
Usta, Burak Yılmaz ile özdeşleşen 17 numaralı forma konusunda noktayı koydu.
Burak'ın transferinin kendileri için bir proje olduğunu vurgulayan Usta, "Bizim büyük bir forma satışı planlamamız var. Burak Yılmaz'la bir ticari operasyon yapmak üzere yolculuğumuz var. Bunları Onazi ile konuştuk. Burak'ın Türkiye'deki pozisyonu, Trabzonspor'da yaptıkları, 17 numara ile özdeşleşmesi, ticari getirisi, formalara yansıması aktarıldı. Kendisi de hiçbir sorun olmadığını, forma numarası takıntısı bulunmadığını söyledi. Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek. Ticari operasyonun olduğu yerde, değil Onazi, Muharrem Usta dahil herkesin gerekli fedakarlığı yapması lazım." açıklamasında bulundu.
"Serdar Taşçı ile uzun zamandır görüşüyoruz"
Muharrem Usta, stoper bölgesine bir oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirterek, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile ilgilendiklerini aktardı.
Bu pozisyona kaliteli iyi bir oyuncu aradıklarını dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim takımımıza bu sene gelecek her oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamayan, tecrübesiyle takıma katkı sağlayan ve kalitesiyle herkesin kabul ettiği isimler olması gerekiyor. Kamuoyu çok iyi biliyor ki biz Serdar Taşçı'yla uzun zamandır ilgileniyoruz. Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü takımın da çok yabancılaşmaması gerekiyor. Bizim yerli kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kadronun önemli bir kısmının, en azından yarısının yerli, kaliteli ve takıma direkt katkısı olacak oyunculardan oluşması gerekiyor. Serdar Taşçı bu nedenle daha fazla öne çıkıyor. Biz bir yandan Garry Medel ile de görüşüyoruz ama onun ekonomik şartları ile Serdar'ı karşılaştırdığımızda, maliyeti daha yüksek. Serdar bizim için daha doğru bir isim. İşin sonuna yaklaştık gibi gözüküyor. Onun da Trabzonspor'a gelme konusunda kesin bir kararlılığı var. Stoper bölgesinde oyuncu ihtiyaçları olduğu için kulübü vermek istemiyor. Spartak Moskova ile Serdar Taşçı için görüşüyoruz. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bitirmiş oluruz."
Kadroya ofansif yönde bir oyuncu daha katabileceklerine değinen Usta, "Bundan sonra başka bir oyuncuya ihtiyacımız var mı? Belki ofansif bölgede serbest oynayacak bir oyuncu olabilir. Almasak da olabilir ancak alınırsa çok daha derli toplu bir takım oluruz gibi görünüyor. Bu anlamda Jose Sosa ile görüşüyoruz ama ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Yine Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Tottenham Hotspur'un 35 milyon sterline aldığı bir isim. Geçen sene beklediklerini bulamamışlar belli ki. Eğer kulübü kiralanmasına müsaade ederse böyle bir durum olabilir. Görüşüyoruz. İkisinden birisi olacak mı? Ya da hiçbirisi olmayacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar olduğunda, kadro derinliği yüksek, kadro genişliği açısından yeterli bir takıma ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kulübünün borcuyla ilgili bilgi veren Usta, şöyle konuştu:
"Trabzonspor'un borcunun 150-200 milyon lira civarında olması kabul edilebilir. Bunun çok uzağındayız. Göreve geldiğimizde kulübün borcu 590 milyon liraydı. Eğer 590 milyon lira borcunuz varsa senede faiz ve kur farkından dolayı yaklaşık 120 milyon lira daha üzerinize bir yük geliyor demektir. 600 milyon lira borcunuz varsa yüzde 15-17 olmak üzere zaten 90-110 milyon civarı faiz borcunuz olacak. Yabancı oyuncularla yerliler önemli kısmında ağırlıklı avro sözleşme yapılıyor. Bir de kur farkını düşünün, 120 milyon lira her sene üstünüze yük geliyor. 600 milyon lira borcunuz varsa, 3 senede 360 milyon lira yeni yük oluyor."
Kulübün denk bütçesinin olması halinde sıkıntı yaşamayacağına dikkati çeken Muharrem Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de büyük kulüplerin hiçbirisinin gelirinin giderini karşılaması mümkün değil. Faizler dışındaki operasyondan bahsediyorum. Hele büyük takımsanız ve başarınız yoksa ne sponsorluk geliriniz olabiliyor ne seyirci geliriniz... Performans gelirleriniz dahil önemli düzeyde kaybınız var. Büyük kulübün başarılı olma zorunluluğu var. Yıllık bütçe açıkları veriyorsunuz. Trabzonspor'un ortalama başarıya oynayacak takım olduğunda yıllık gideri yaklaşık 200-250 milyon lira civarında, gelir olarak 180 milyonu ancak buluyorsunuz. Ortalama 70-80 milyon lira açık veriyorsunuz. Kulübü 3 yılda iyi yönetemezseniz 600 milyon lira borcunuz, açıklarınızla beraber 1,1 milyara çıkıyor. Bu bir kabus."
Bütçe açıklarının ve borç yükünün azaltılması için yapılması gereken projeler hakkında bilgi veren Muharrem Usta, şunları kaydetti:
"Herkes kapatmaya çalışıyor. Kapatılacak şeyler değil. Proje geliştirmeniz lazım. Kulüpler hep gayrimenkul projeleriyle bunu kapatmaya çalışıyor. Bu 1,5 sene fayda sağlayacak. Trabzonspor'un elinde iki gayrimenkul proje vardı; birisi Trabzonspor'daki tesisler. Devlet Hava Meydanlarının istimlak etmesi söz konusuydu ama Rize'de de bir havalimanı yapıldığı için bu iş olmayacak gibi gözüküyor. Biri de Milli Emlak'tan İstanbul'da kiralanan ve satın alınması gündemde olan yer. Buranın dönümü 11 milyon 500 lira ve 15 dönümlük bir alan. Maliyeti yaklaşık 190 milyon lira artı KDV durumunda. Bizim hedefimiz bu rakamın yarısıydı, olmuyor. Bizim gayrimenkulle ilgili iki projemiz de yapılabilir değil. Bence büyük kulüpler arasında ekonomik olarak kendini toparlama ihtimali en zor kulüp bizim kulübümüz. Hemen adım atmaya kalktığında İstanbul'daki kulüpler gibi operasyon yapması, bedeli yüksek olan proje ortaya koyması kolay değil."
"Çok zor bir şeyi konuşuyoruz"
Trabzonspor'un geçen sezon ligde 6. olmasının yanı sıra eski şampiyonlukları ve yayıncı kuruluştan 85 milyon lira civarında bir gelir elde ettiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:
"İki tane yol kalıyor. Biri ortalama Anadolu takımı olarak devam edeceksiniz. Buna ne Muharrem Usta'nın ne Trabzonspor camiasının ne de Türkiye'nin tahammülü yok. Trabzon bu değil, Trabzon başka bir şey. Başakşehir ikinci oldu, bu sezon takviyelerini düşünün. Geçen sezon Okay'ın sakatlanmasıyla Trabzonspor çöktü. Orta sahada perişan olduk. Yarışacağınız takımlar belli, o zaman bu takımı güçlü takım yapıp gelirini çok yukarılara doğru çekerek, oyuncu satışından gelirler de elde ederek ve bugüne kadar yapılamayan ekstra gelir getirecek işlere yönelerek bizim bir şekilde işleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bütün kamuoyunun bilmesini isterim ki çok zor bir şeyi konuşuyoruz."
Lucescu'nun milli takımın başına geçmesi
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesini değerlendiren Usta, şunları aktardı:
"Ben Trabzonspor'da seçime girerken Lucescu'dan bahsetmiştim. Türkiye'de hangi kulüp olursa olsun, buna milli takım da dahil, hocasız kaldığında Lucescu ismi ortaya çıkar. Ben 'Lucescu'yu getireceğiz.' asla demedim. Trabzonspor'un Lucescu gibi hocaya ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Ben de görüşmüştüm, biz de getirmeyi düşünmüştük. İstikrardan bahsediyordum. Onun da başarısız dönemi olabilir, genel olarak baktığımızda başarılı hoca diyebiliriz. Umarım iyi iş çıkarır, büyük bir tecrübe. Yaşını gündeme getiriyorlar. Ben görüştüğümde hoca çok sağlıklı görünüyordu. Bu durumunun performansını etkileyeceğini düşünmüyorum."
"Sezon sonunda 20-25 milyon avroluk satış planlıyoruz"
Muharrem Usta, sadece transfer yaparak hiçbir kulübün hayatta kalamayacağını, oyuncu satabilmenin de çok önemli olduğuna dikkati çekerken, gelecek sezondan itibaren bu alanda da etkili olmak istediklerini anlattı.
Takımın sezon içinde sergilediği performansın, futbolcu satmadaki en büyük etken olduğuna dikkati çeken Usta, "Takım başarılıysa, oyuncu satma ihtimali o kadar yüksek oluyor. Konyaspor, Riad Bajic'i sattı. Acaba Türkiye Kupası'nı almamış olsalardı oyuncu bu kadar ön plana çıkar mıydı. Ya da biz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydık, takımımızdaki oyunculara ne kadar teklif gelirdi. Takım başarısı, oyuncu satılabilirliğini, satılabilecek oyuncu sayısını ve oyuncunun değerini artırıyor." diye konuştu.
Trabzonspor olarak 50. kuruluş yıllarını kutladıklarını hatırlatan Usta, hem kaliteli bir kadroya hem de başarıya ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Trabzonspor başarılı olmak zorunda ki kadrosunda bulunan bazı oyuncuları sezon sonunda en iyi rakamlara satabilecek konuma gelsin. İş planımıza baktığımızda, kadroyu güçlendirip, iyi yöneterek, tüm hesaplarımıza sene sonunda yaklaşık 80 ile 100 milyon lira getirecek kadar, yaklaşık 20-25 milyon avroluk satış planlıyoruz. Çünkü Trabzonspor'un sadece alarak hayatını sürdürme imkanı yok. Ligde alınacak sıralamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılıma göre inanılmaz bir gelir farkı oluşuyor. Haliyle iş şuna gidiyor; ya sıradan ortalarda devam eden bir Trabzonspor olacak, ki buna kimsenin tahammülü yok, ya da başarısı kabul edilebilir noktada olacak. Gelir kalemleri içerisinde her sene 10, 15, 20 milyon avroluk oyuncu satışı gerekiyor."
Bu sezon öncesi başarılı genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'ya birçok transfer teklifi geldiğini açıklayan Usta, "Yusuf Yazıcı'nın 50. yılımızda takımda kalması ve çok daha başarılı olup, çok daha yüksek rakamlara satılabilmesi gerekir diye bu teklifleri resmileştirmedik. Biz değerini bulduğunda her oyuncuyu satarız. Elimizde, bu sene çok daha başarılı olmalarını beklediğimiz oyuncular var. Çünkü takım performansı yukarı çıktığında, rekabet arttığında kendilerini daha iyi gösterecekler. Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Onazi, Castillo var. Bizim bir taraftan bunları pazara sürmemiz lazım. Bunun yolu da başarıdan geçiyor. Başarı olmadan ancak değerlerinin 3'te 1'ine satılabilir ve bu da kabul edilebilir değil." şeklinde görüş belirtti.