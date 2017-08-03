"MOUSSA SİSSOKO İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadrolarının şekillendiğini ve standardı daha yukarı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadrolarının şekillendiğini ve standardı daha yukarı çekebilmek için çalıştıklarını söyledi.

"AA Spor Masası"nın üçüncü konuğu olan Usta, Medical Park Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısında, takım kadrosunun daha derinleşmesi, kalitesinin ve standardının yükselmesi gerektiğini gördüklerini söyleyen Usta, "İhtiyaçlarımız çok belliydi. Transferlerimiz nokta atışı oldu. Önemli isimlerle kadroyu daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Tabloya böyle bakıldığında, bir anda çok sayıda oyuncu alarak kadro oluşturmak, iskelet oluşturmak zorlu, gerçekten çok zor bir iş." diye konuştu.

Sezon sonu itibarıyla da takımda ihtiyaçların göründüğünü aktaran başkan Usta, "Bu sene bizim transfer etmeye çalıştığımız her oyuncu çok zorlu hale geldi. Çünkü her birisi takımlarında direkt oyuncular ve satış listesinde değillerdi." ifadesini kullandı.

"Burak'ın Türkiye'ye dönme isteğini biliyorduk"

Muharrem Usta, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan eski oyuncuları Burak Yılmaz'ı yeniden kadrolarına kattıklarını hatırlatırken, "Burak'ın Türkiye'ye dönme isteğini biliyorduk." dedi.

Başarılı oyuncunun özellikle ailevi nedenlerle Türkiye'ye dönme ihtimali olduğunu ve bu durumu değerlendirdiklerini anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Yeni stadımızın açılışına davet etmiştim ve o dönem kısmen çekincesi olmuştu. Halbuki anlamsız bir çekinceydi. Burak Yılmaz, Galatasaray'a 5 milyon avroya gitmişti. Galatasaray'dan Çin'e gittiğinde de 1,8 milyon avro daha kazancımız oldu. Burak'ın Trabzonspor'a kazandırdıkları var. Henüz Borsa İstanbul'a açıklama yapmadığımız için rakamları söylemeyeceğim ama Galatasaray'dan Çin'e giderken bizim aldığımız rakamın üzerine bir miktar daha koyarak Burak'ı Trabzonspor'a kazandırdık. Anlattıklarım, Burak'ın Trabzonspor'a ciddi fayda sağladığına açık delil. Gittikten sonra da Trabzonspor'la bağını hiç koparmadı ve buraya ilgisini hiçbir zaman bırakmadı. Türkiye'nin önemli bir santrforunu konuşuyoruz. 'Türkiye'ye dönecekse yeri Trabzonspor olmalıdır diye düşündük.' Öyle de oldu."

Burak Yılmaz'ın transferinde yaşanan gecikmeye değinen bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu transfer süreci çok zor oldu. Oyuncunun orada aldığı 5 maçlık bir ceza vardı. Hem transferle uğraştık hem de cezasını doldurarak gelmesini istedik. Bazen kamuoyunda bu işin uzadığı kanaati oluştu ama iki nedenden dolayı bu durum ortaya çıktı. İlk olarak gerçekten transferi çok zordu, gelmesi kolay değildi. Bir an önce işi bağlamaya çalıştık ama şartlar çok uzadı. Dün itibarıyla hem 5 maçlık cezası bitti hem de transferi resmileşti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek ve zannediyorum akşam üzeri de sözleşme imzalarız." şeklinde konuştu.

"Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek"

Usta, Burak Yılmaz ile özdeşleşen 17 numaralı forma konusunda noktayı koydu.

Burak'ın transferinin kendileri için bir proje olduğunu vurgulayan Usta, "Bizim büyük bir forma satışı planlamamız var. Burak Yılmaz'la bir ticari operasyon yapmak üzere yolculuğumuz var. Bunları Onazi ile konuştuk. Burak'ın Türkiye'deki pozisyonu, Trabzonspor'da yaptıkları, 17 numara ile özdeşleşmesi, ticari getirisi, formalara yansıması aktarıldı. Kendisi de hiçbir sorun olmadığını, forma numarası takıntısı bulunmadığını söyledi. Burak Yılmaz 17 numaralı formayı giyecek. Ticari operasyonun olduğu yerde, değil Onazi, Muharrem Usta dahil herkesin gerekli fedakarlığı yapması lazım." açıklamasında bulundu.

"Serdar Taşçı ile uzun zamandır görüşüyoruz"

Muharrem Usta, stoper bölgesine bir oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirterek, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile ilgilendiklerini aktardı.

Bu pozisyona kaliteli iyi bir oyuncu aradıklarını dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim takımımıza bu sene gelecek her oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamayan, tecrübesiyle takıma katkı sağlayan ve kalitesiyle herkesin kabul ettiği isimler olması gerekiyor. Kamuoyu çok iyi biliyor ki biz Serdar Taşçı'yla uzun zamandır ilgileniyoruz. Başka oyuncular gündeme gelse de fayda-maliyet analizleri ve kalite olarak bakıldığında Serdar'ın daha anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü takımın da çok yabancılaşmaması gerekiyor. Bizim yerli kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kadronun önemli bir kısmının, en azından yarısının yerli, kaliteli ve takıma direkt katkısı olacak oyunculardan oluşması gerekiyor. Serdar Taşçı bu nedenle daha fazla öne çıkıyor. Biz bir yandan Garry Medel ile de görüşüyoruz ama onun ekonomik şartları ile Serdar'ı karşılaştırdığımızda, maliyeti daha yüksek. Serdar bizim için daha doğru bir isim. İşin sonuna yaklaştık gibi gözüküyor. Onun da Trabzonspor'a gelme konusunda kesin bir kararlılığı var. Stoper bölgesinde oyuncu ihtiyaçları olduğu için kulübü vermek istemiyor. Spartak Moskova ile Serdar Taşçı için görüşüyoruz. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bitirmiş oluruz."

Kadroya ofansif yönde bir oyuncu daha katabileceklerine değinen Usta, "Bundan sonra başka bir oyuncuya ihtiyacımız var mı? Belki ofansif bölgede serbest oynayacak bir oyuncu olabilir. Almasak da olabilir ancak alınırsa çok daha derli toplu bir takım oluruz gibi görünüyor. Bu anlamda Jose Sosa ile görüşüyoruz ama ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Yine Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Tottenham Hotspur'un 35 milyon sterline aldığı bir isim. Geçen sene beklediklerini bulamamışlar belli ki. Eğer kulübü kiralanmasına müsaade ederse böyle bir durum olabilir. Görüşüyoruz. İkisinden birisi olacak mı? Ya da hiçbirisi olmayacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar olduğunda, kadro derinliği yüksek, kadro genişliği açısından yeterli bir takıma ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.