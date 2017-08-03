USTA: "FEDERASYON GEREĞİNİ YAPMADI"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili yaptıkları hukuksal girişimlere ilişkin, "Bu bir kupa meselesi değil." dedi.

"AA Spor Masası"nın üçüncü konuğu olan Usta, Medical Park Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Tescillenmiş bir şikeden bahsettiklerini savunan Usta, "Şike var mı, yok mu konusu bitmiş bir konu. UEFA'da, CAS'ta her yerde tescilli. Bunu tartışmıyoruz. Zaten bu şike var. Türkiye'de federasyon gereğini yapmadı. Şampiyonluğu (2010-2011) Trabzonspor'a vermedi." diye konuştu.

Usta, şike süreciyle ilgili UEFA ve CAS'a yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını hatırlatarak, "Benim buna müdahale etme yetkim yok, diyorlar. Bir yetkisizliktir gidiyor. Önce Türkiye'de başladı bu." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak FIFA'ya gittiklerini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bu bir kupa meselesi değil. Bunun altını gerçekten çizmek istiyorum. Trabzonspor'un 1974-1975'ten sonraki serüvenine baktığımızda, o yıllarla kıyaslarsak herhalde Türkiye'nin en zengin müzesini konuşuyoruz. Çok kupamız var. Bu bir teneke parçasının mücadelesi değil. Bunu gerçekten herkesin bilmesi lazım. Şampiyon olmak kolay bir iş değil. Çok büyük emekler verilir. Milyonlar bu heyecanı doyasıya yaşamak ister. Elimizden çalınan mutluluğumuzun peşindeyiz. Üzülen, gözyaşı döken gencecik evlatlarımızın gece uykusuz kalmasının hesabını sormanın peşindeyiz. 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' deyip intihar eden taraftarlarımız oldu. Hala bunun travmasını atlatamayan insanlar var."

"Bu bir gerçekten hak ve hukuk mücadelesi." diyen Usta, "Ne olacak ki, kupa nerede olursa olsun. Ben inandıktan sonra benim kupam, onun, bunun müzesinde olsa ne fark eder. Biz başka yere de kupalarımızdan gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Usta, konunun basit bir mesele olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Milyonların alın teriyle, olağanüstü emeklerle... Şampiyon olmak için yıllarca arkadan gelen emek var. Üstüne koya koya gelip şampiyon oluyorsunuz ve 82 puanla. Şimdi bu farklı bir duygu, hele Trabzon'daysanız. Neden? Burası bir Anadolu şehri. İstanbul'a karşı şampiyon olabilmek öyle kolay değil. İstanbul'daki imkanlara karşı... Trabzon gibi mütevazı bir şehirden muhteşem bir başarıyı konuşuyorsunuz. Ayrıca uzun yıllar şampiyon olunamadığı için yeni bir şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu bir düşünün."

"Mücadelemiz ömür boyu sürecek"

Avrupa'nın da adalet dağıttığına inanmadığını dile getiren Muharrem Usta, "Dağıtmıyor arkadaşlar. CAS'ın masasında yargılamanın yapıldığı gün oturdum. Çıktığımda şunu söyledim; 'Eğer Trabzonspor'a bu şampiyonluk verilmezse, benim adalete hiçbir inancım kalmadı.' Bunu her yerde söyledim. Sonunda da dediğim çıktı. Adalet mekanizması çalışmadığında çalışmıyor. Hiçbir yerde çalışmıyor. Bu Trabzonsporluların o seneden hiçbir şekilde vazgeçtiği anlamına gelmez. Bunu çok kibar bir dille ifade ediyorum, Trabzonsporluların gönlünden bunu kimse söküp alamaz." şeklinde konuştu.

Usta, Süper Lig 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili mücadelelerini ömür boyu sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Nereye kadar, nasıl gidiyorsa gitsin. Sıfırdan, bir anlamda FIFA'ya yeni bir müracaat ettik. Bu müracaatla, 'Şike tescilli olduğu halde Türkiye'de sonuç alamadık. Avrupa'da kurumlarda tescilli olduğu halde UEFA karışamam, CAS karışamam, dedi. Artık bu ise sen karış' dedik. Onlarda da bir madde var; karışma, müdahale etme hakkını saklı tutar. Biz de diyoruz ki saklı tutma, elindeki yetkiyi kullan, müdahale et. Adalet mücadelesinde, değil Muharrem Usta kim olursa olsun gideceksin. Öyle bir dünya yok. Bir de hakkın peşine gitmemek, 21. yüzyılda kapkara bir zihniyetin işidir."

Usta, şike sürecine ilişkin Avrupa'daki Trabzonspor taraftarları için halkla ilişkiler çalışması yapacaklarını dile getirerek, "Avrupayı bu konuda daha aydınlatmak istiyoruz, basın, medya aracılığıyla. FIFA'dan müdahale kararının çıkmasını önemsiyoruz. Buradan da söylüyorum, ümit ediyorum ki, onlar da 'hakkımızı saklı tutuyoruz' deyip durmazlar." diye konuştu.

CAS'taki toplantıdan bahseden Usta, yapılan görüşmeyi şöyle anlattı:

"Çok ilginç bir şeydi. U masası düşünün. Bir tarafında CAS heyeti, bir tarafında biz vardık. Diğer tarafta şikayet ettiğimiz kurumlar vardı; Fenerbahçe, UEFA. Biz UEFA'ya, 'Şike var mı' diye soruyoruz, 'Var' diyor. CAS da 'Var, hem de UEFA'nın dediği kadar değil, 7 maçta var' diyor. TFF'ye dönüyoruz, onlar da şikeyle ilgili 'Şu kişiler şunu yaptı' diyor. Orada aslında şikenin varlığını tartışan kimsenin olmadığını gördüm. CAS heyetine 'Bizi niye çağırdınız, şike yok ki ne işimiz var burada' diyen olmadı. Herkes şunu diyor, 'Yeter çektiğimiz ceza, daha gelmeyin üstümüze', biz de diyoruz ki 'Yetmez', çünkü gereği yapılmadı. Futbolun 'sıfır tolerans' diye bir kavramı varsa 'bitti' dedim bu iş. Ama yine de bir şey çıkmadı. FIFA'dan bir şey çıkar mı, çıkmasını beklerim. Görelim bakalım ne olacak."

"Aramızdaki yönetimsel bir sorun"

Muharrem Usta, Fenerbahçe ile aralarında şike sürecine yönelik yönetimsel bir sorun bulunduğuna işaret ederek, "Taraftarların da elbette buna bağlı sorunları varsa biz taraftarları bundan arındırmak isteriz." dedi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki deplasman yasağının kalkmamasına ilişkin Usta, "Taraftarın bunda hiç bir suçu yok ki. Fenerbahçe taraftarlarının bu işte nasıl bir suçu olabilir? Haliyle biz taraftarlar üzerinden polemik yapılmasını, çatışma olmasını, birbirlerinin sınırına yaklaşmamaları gibi bir tablonun doğru olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların çeşitli renklere gönül verdiklerini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimi sarı-laciverte kimi bordo-maviye kimi de sarı-kırmızıya gönül verir. Bunlar normaldir. Yapılan yanlışlar üzerinden renklerin kardeşliğini mahvediyoruz. Ama buna çanak tutan taraftarlar da var. Tabii ki onlara da bir çift sözüm var, artık siz yönetimler üzerinden yürütülen bu işin mümkün olduğu kadar parçası olmayın. Futbolun gerçekten bu ülke ve dünyada fair play ruhu varsa kardeşlik diye bir kavramı varsa yönetimlerin yaptığı hataların arkasına düşmeyin. Onun için sadece bu yasağın kalkmaması bile o şike nedeniyledir. Türkiye'de bir sürü yasak kalktı. Yasaklar 2010-2011 sezonundaki şikeden mi kaynaklanmıştı? Hayır. Ortada genel bir sorun vardı. O sorun bir şekilde çözüldü ve yasaklar kalktı. Kalkmayan Trabzonspor-Fenerbahçe yasağı. Niye? Şike nedeniyle."



"Hakkımızı sonuna kadar savunacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, şike ile deplasman yasağının ayrı ele alınması gereken konular olduğunu vurgulayarak, "Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Taraftarların arasındaki bu olayın kalkması gerektiğini de düşünüyorum." diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak il spor güvenlik kurullarının kararının önemine de dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Camia olarak biz düşünebiliriz, il güvenlik kurulları buna ne diyecek. Tabii ki bakmaları lazım. Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye'nin iki büyük güzide kulübü. Milyonlarca taraftarları var. Şike nedeniyle bir fay hattı var. Bu fay hattında yeni depremlerin olmasını isteyenler vardır. Bunun üzerinden yürümeye çalışanlar vardır. Bunlara fırsat verilmemesi gerekir. Emniyetin işi ama bize düşen başka bir şey. Biz futbolun fair play ruhu içinde Trabzonspor camiası olarak sonuna kadar şunu deriz; 'Hukuk mücadelesine devam. Trabzonspor'un o şampiyonluğuyla ilgili inancını sonuna kadar savunduğu mücadeleye devam. Ama bu yasaklar kalksın.' Yasakların hiç kimseye faydası yok."

"2010-2011 sezonu 50 yıl sonra da konuşulacak"

Başkan Usta, Türkiye'de yaşanan şike sürecinin, gelecekte tarih kitaplarında yer alacağına inandığını ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'na katılan ülkelerin şu an yıllar sonra müzakerede bulunabildiklerine dikkati çeken Usta, "Bizim de 2010-2011 olayında 'bu iş artık olmayacak' diye intihar eden taraftarımız oldu. Bunu tüm Türkiye'nin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Milyonlarca insanın öldürüldüğü savaşlardaki ülkeler bir araya gelip devam edebiliyorlar. Bunlar hayatın sonu değil. Tarih bunların hepsini yazacak. 50 sene sonra gelen nesil 2010-2011 sezonunu konuşacak. Tarih kitapları bunu yazacak." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasındaki düşmanlığın ortadan kalkması gerektiğini anlatan Usta, "Haliyle o iş başka bir şeydir, hayatın olağan akışındaki dostluklar başka bir şeydir. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarının artık bu olay üzerinden düşmanmış gibi bir tavır içeresinde olmasının ve bunun kışkırtılarak yeni depremlerin ortaya çıkarılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kombine ve forma satış rakamlarından memnun olmadığını aktaran Usta, "Başarı, ne tek başına oyuncular ne tek başına başkanlar ne tek başına yönetim ne de taraftarla olan bir şey. Hep beraber kenetlendiğinizde bunu elde edebiliyorsunuz. Bizim 50. yılımız. 50'nci yılda tabii ki taraftarımızın bizden bir beklentisi var. Daha kaliteli, başarıya aç olan, Trabzonspor'un ihtiyaçlarını doyurabilecek bir takım. Ancak bunu kurmakla iş olmuyor. Yönetim olarak bizim de taraftarlardan beklentimiz var." diye konuştu.

Başkan Usta, sponsora ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Oyuncuyu alıyorsunuz, 'Pahalı bir oyuncu.' diye tartışmalar oluyor. Ucuzunu da aldık, Suk'u kadroya kattık, onu da gördük. Tamam Burak gibi kaliteli oyuncuyu alalım ama koca Trabzonspor camiası olarak da Burak'a sponsor olalım, destek verelim. Takımımız daha güçlensin. Bunu yapmak daha kolay değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın daha çok kombine alması lazım"

Muharrem Usta, Trabzonspor taraftarının daha çok kombine alması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kombine satışı çok kötü, hiç içime sindiremiyorum. 4 bin 800 kombine, Trabzonspor camiasında olabilecek bir şey değildir. Tarihin en yüksek rakamdaki kombinesini bu sene taraftarlarımızın almasını bekliyorum çünkü buna ihtiyacımız var. Trabzonspor camiasının ihtiyacı var. Tarihteki en yüksek sayıda formayı bu sene satıyor olabilmemiz lazım çünkü hem özel bir yıl hem de yeniden başarıyı yakalama şansının arifesine doğru geldiğimiz bir takımımız var. Dün takımı burada izlerken şunu gördüm, iyi ki bir iskeletimiz varmış. Trabzonspor'a dikkat edin, geçen senenin ikinci devresinde bir oyun formatı vardı. Şimdi o daha güçlenmeye başladı. Bir de gelecek oyuncularla... Şimdi bizim başarıyı yakalama şansımız var. 'Başkan, yönetim, futbolcular hadi yapın.', 'İyi giderse biz de peşinizden gideriz.', bu olmamalı. 50'nci yıl, muhteşem bir stat, başarıyı yakalama ihtimalimizin yükseldiği bir dönemdeyiz. Onun için hücum. Taraftarımıza söz vermiştik. Hepsini yapıyoruz ama Trabzonspor için gelin hep beraber büyük bir seferberlik ilan edelim ve her şeyi en iyi, en güzel noktada kenetlenerek bağlayalım. Bütün gönlümden geçen budur."

Taraftarlar arasındaki kümelenme

Başkan Usta, "Geçen sezon Trabzonspor taraftarının statta kümelendiğini çok gördük. Birliğin sağlanması konusunda sizin bir girişiminiz var mı?" şeklindeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Dün maçta da bunu gördük. 41 bin kişi buradayız ama Latince tabirle buna 'kakofoni' diyorlar, her taraftan bir ses geliyor. Şu anda bile burada bir sürü pankart var. İrili, ufaklı, büyüklü, küçüklü 10-15 taraftar grubu, buna bir çözüm üretmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Taraftar gruplarından rahatsız değilim, böyle bir statta istediğimiz havayı yakalayamamaktan rahatsızım. Ara ara yönetimdeki arkadaşlarla konuşuyoruz ama vakit olmadı. Bu sene bu işe başka bir şekilde girme zorunluluğumuzun olduğu kanaatindeyim. Çünkü 41 bin kişinin olduğu statta buranın iyi yönetilmesi, yani şahane orkestra yönetir gibi bir organizasyona kavuşmamız seyir zevkini artıracak. Futbol bir şov. Sonunda bir takım şampiyon olacak. Tabii ki biz olmak istiyoruz."

Sosyal medyaya kayıtsız kalınamayacağını vurgulayan Usta, "Sosyal medya hesaplarımı kendim kullanıyorum. Bunlar kaçınılmaz alanlardır ama bu alanların herkese göre bir sınırı var. Alanlar içinde şakalaşmalar olsun, yöneticiler, başkanlar da birbirine yapsın. Bazı kulüpler için bunu yaptım ve çok olumlu tepkiler aldığımı gördüm. Bunlar aslında zenginlik ama tahammül sınırları zorlandığında da hoş olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir şekilde yönetimimdeki iki kişinin birbiriyle tartışmasının doğru olduğunu kabul etmem." diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'un kendi politikası varken bu politikayla çelişmeyi kabul etmem. Ancak karşılıklı, nezih, nükteli bir şekilde mesajlaşmalar, yazışmalar olabilir. İki yönetici birbirine yazmış deyip de mahkeme kurmaya gerek yok. Bunun belli bir ayarının olması gerekir. Ancak ayar kaçtığında herkesin ayarı kaçıyor, bu olmuyor. Bu alanda dediğim gibi yürümeyelim. Bu alana dokunmayalım, hayatın gerçeği bunlar. ABD Başkanı'na baktığınızda, adam Twitter üzerinden dünyayı yönetiyor."

"Trabzonspor'un iyi olmasından rahatsız olanlar var"

Usta, Twitter üzerinden kendisine atılan 'Sayın Başkan ince eleyip sık dokuyoruz, aceleci davranmıyoruz, nokta atışı yapacağız.' şeklinde bir mesajın hatırlatılması üzerine ise şunları ifade etti:

"Taraftar transfer yapılsın diye bastırıyor. Ancak bu sene transfer baskısı nedeniyle 'Eyvah geciktik.' demedik. B, C şıklarına hiç gitmedik. Hocayla şuna karar verdik, ısrarla, inatla. Olmazsa, almayacağız. Onlar 'Almayacağız.' anladılar. Halbuki ben orada 'Kafaya koyduğumuz oyuncular var, biz bunları almak için uğraşıyoruz.' demek istedim. 'Hazır, kaliteli oyuncular. Merak etmeyin, onlar gelirse hemen adapte olur.' anlamında kullandım. Onu bir de provoke edenler var. Trabzonspor'un gerçekten iyi olmasından rahatsız olanlar var. Bunu üzülerek söylüyorum. Her camiada olduğu gibi bizde de var. Onlar köşeye yatmış, 'Başkan bunlar olmazsa başka alternatifimiz yok.' dedi. 'Tamam işte sizi kandırdı.' diye bir başlıyorlar, nesil de genç nesil olduğu için hemen o oltayla devam ediyor, gidiyor."

"Burak geldi, öbürleri de gelecek. İyi bir takım oluyor." diyen Muharrem Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyada kullanılan kelime ve cümlelerin ruhu yoktur. Ruh, cümlelere aktarılamaz. Bir de anlık yazıldığı için onu aktarmak çok kolay değildir. Sosyal medya kullanıcıları cümle içinde ruhu üfleyemediklerinden dolayı yanlış anlaşılma oranları yükseliyor. Benim Trabzonspor taraftarına, camiasına sitemim olabilir ama o, ruhu olan bir sitemdir. Kötü anlamda bir şey asla söylemem. Biz de gelip geçeceğiz. O taraftarların içinden birileri yarın buraya başkan olacak. Trabzonspor sayesinde bütün bunları konuşuyoruz. 50 yıllık bir çınar, onun için kimsenin kimseye bir sitemi olamaz. Onlar sadece bir latife."