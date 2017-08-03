Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

AVRUPA KUPALARINDA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü yapılacak.

568 Okunma

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Deplasmanda 2-1 yendiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ağırlayacak Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde eşleşeceği ekip de 4 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te belli olacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.
Ankaragücü'nden Cumhurbaşkanına "19 Mayıs" teşekkürü
Mehmet Yiğiner'e sürpriz doğum günü kutlaması
1
Ümit Özat: "Kimse torpille 200 A Milli Takım maçına çıkamaz"
TSYD Kupası da 19 Mayıs Stadyumunda...
13
Gençlerbirliği 19 Mayıs Stadyumunda
2
Murat Cavcav: "En büyük sorunumuz, stadyum konusu"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿