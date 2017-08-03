BADU İMZAYI ATTI!

Bursaspor, İtalya'nın Udinese takımından 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Agyeman Badu ile sözleşme imzaladı.

Badu “Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başkana konuşması için teşekkür ederim. Aynı zamanda Udinese başkanına da teşekkür etmek istiyorum. 7 senedir oradaydım ve ayrılmak benim için zor oldu. Hocaya da teşekkür ediyorum bana inandığı için. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma en iyi şekilde çalışacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun “Türk futbolu hakkında neler düşünüyorsun?” şeklindeki sorusuna Badu, “7-8 senedir Gana milli takımı ile oynuyorum Türkiye ile maç yapmıştık. 2-2 berabere kalmıştık. Burada Akaminko ve Onazi ile konuştum. Bursaspor kaptanı Batalla ve Ekong’u tanıyorum, onlarla görüşme şansım oldu. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olur” diye yanıt verdi.