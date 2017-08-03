LUCESCU, 13 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için anlaşmaya varıldığı açıklanan Mircea Lucescu, uzun bir sürenin ardından yeniden Türkiye'ye döndü.

Daha önce 2000-2002 yıllarında Galatasaray'ı, 2002-2004 senelerinde de Beşiktaş'ı çalıştıran 72 yaşındaki Rumen teknik adam, aradan geçen 13 yılın ardından tekrar Türkiye'de çalışma fırsatı elde ederken, bu kez bir kulüp takımında değil, A Milli Futbol Takımı'nın başında sahada olacak.

Teknik adamlık kariyerine 1979 yılında Corvinul Hunedoara takımıyla Romanya 2. Ligi'nde başlayan Lucescu, Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ve Zenit'te görev alırken, yaklaşık 40 yıllık deneyimini bu kez A Milli Takım için kullanacak.

Galatasaray'da Terim'in yerine geldi, koltuğu yine Terim'e bıraktı

TFF'nin Fatih Terim sonrası milli takımı emanet ettiği Lucescu, daha önce Terim'in yerine Galatasaray'da göreve gelmiş ve yine koltuğu bu isme devretmişti.

Galatasaray'da üst üste kazanılan 4 lig şampiyonluğu ve ardından kaldırılan UEFA Kupası sonrası Fatih Terim'in, İtalya'nın Fiorentina takımıyla anlaşmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna 2000-2001 sezonu başında oturan Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı ekibin başında 2 sezon geçirdi.

Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetle, 2000 yılı UEFA Süper Kupası'nı kaldırarak, Galatasaray kariyerine bir Avrupa kupası kazanarak başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün mali yönden büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde görev alan Rumen çalıştırıcı, oldukça mütevazı bütçelerle oluşturduğu kadrosuyla beklentilerin çok üzerinde performans ortaya konulmasını sağladı.

Galatasaray, Lucescu yönetimindeki ilk sezonda ligi Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci olarak tamamlamasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen sonuçlar, taraftarların yüzünü güldürdü. Bu kulvarda o dönem uygulanan statüde, birinci ve ikinci tur maçları gruplarda yapılırken, her iki turda da gruptan çıkmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Çeyrek finalde Real Madrid'le eşleşen ve ilk maçı Ali Sami Yen Stadı'nda 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 3-0 yitirerek elense de bu kulvarda ortaya konan başarılı futbol alkış aldı.

Sarı-kırmızılı ekiple ikinci sezonunda bu kez lig şampiyonluğunu kaptırmayan Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 78 puanla adını zirveye yazdırdı.

Rumen çalıştırıcı, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını bu sezona da taşıdı. Galatasaray birinci tur grubundan çıkarken, Barcelona, Liverpool ve Roma'yla birlikte yer aldığı ikinci tur grubunda çeyrek finale kalma şansını son maça kadar taşıdı. Gruptaki 5 maçını da beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son maçında Barcelona'ya Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 yenilerek yeniden çeyrek finalist olma fırsatını kullanamadı.

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Özhan Canaydın, "Gönüllerdeki teknik direktör" olarak nitelendirdiği Fatih Terim'i 2002-2003 sezonu öncesi yeniden takımın başına getirirken, lig şampiyonluğu yaşayan Lucescu ile de yolları ayırdı. Rumen çalıştırıcı, Fatih Terim'in ardından devraldığı teknik direktörlük koltuğunu, iki sezon sonra yine Terim'e bırakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın tarihine geçti

Mircea Lucescu, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Türkiye defterini kapatmadı ve bu kez Beşiktaş'ın başına geçerek 2 sezon da siyah-beyazlı kulübün teknik direktörlüğünü üstlendi.

Beşiktaş'ın 100. kuruluş yılına denk gelen sezonda takımıyla lig şampiyonluğuna ulaşan Rumen çalıştırıcı, kulüp tarihine geçmeyi de başardı. Lucescu idaresindeki Beşiktaş takımı, bu sezonda UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Lucescu, ikinci sezonunda siyah-beyazlı ekiple ligin ilk yarısını lider tamamlarken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye de 8 puan fark attı. Ancak ikinci yarının ilk haftasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta 5 futbolcusu kırmızı kart gören Beşiktaş için işler tersine döndü. Bu müsabakayı hükmen 4-0 yitiren siyah-beyazlılar, ardından oynadığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla ligi ancak 3. olarak bitirebildi ve sezon sonunda Lucescu Türkiye'den ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Chelsea, Lazio ve Sparta Prag ile birlikte mücadele ettiği grupta, deplasmanda 2-0 kazandığı Chelsea maçıyla dikkatleri çeken siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını son müsabakada kaçırdı. Sparta Prag'ın 90 3. dakikada attığı golle Lazio'yu 1-0 yenmesiyle grubu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Kupası'nda yoluna devam etti. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası 3. turunda Valencia'ya 3-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Shakhtar Donetsk'te 12 sezon geçirdi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında Türkiye'de 4 sezon geçiren Mircea Lucescu, 2004-2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçti ve bu takımın başında 12 sezon görev aldı.

Rumen çalıştırıcı, Ukrayna'da geçirdiği 12 sezonda Shakhtar Donetsk takımıyla adeta kupalara ambargo koyarken, Avrupa futbolunda da söz sahibi olunmasını sağladı. Shakhtar Donetsk, Lucescu yönetiminde Ukrayna'da 8 lig, 6 kupa ve 7 de süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

Shakhtar Donetsk'le o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan 2008-2009 sezonu UEFA Kupası finalinde Almanya'nın Werder Bremen ekibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Lucescu, takımıyla 2010-2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale kadar yükseldi.

Shakhtar Donetsk'teki görevini 2015-2016 sezonu sonunda bırakan Rumen çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit ekibinin başına geçti. Burada 1 sezon kalan ve Rusya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Lucescu, beklentileri karşılayamayınca sezon sonunda görevinden alındı.

Milli takımda zorlu bir görev üstlenecek

Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı kritik son 4 maç öncesi zorlu bir görev üstlenecek.

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerine katılmayı hedefleyen milliler, Fatih Terim idaresinde oynanan ilk 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı.

Hırvatistan ve İzlanda'nın 13'er, Türkiye ve Ukrayna'nın ise 11'er puanla finallere katılma iddiasını sürdürdüğü grupta milliler, Lucescu idaresinde önümüzdeki eylül ve ekim aylarında yapılacak son 4 maçında, Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.