TSYD KUPASI DA 19 MAYIS STADYUMUNDA...

Bu yıl 51’incisi düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası’nda maçlar, 19 Mayıs Stadı’nda oynanacaktır.

Bu yıl 51’incisi düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası’nda maçlar, 19 Mayıs Stadı’nda oynanacaktır.

TSYD olarak uzun süreden beri turnuvadaki maçların bu sezon yıkılması gündemde olan 19 Mayıs Stadı’nda oynanması için girişimlerimiz sürüyordu.

Bu konuda günlerdir süren uğraşlarımız, bu sabah yaşanan bir son dakika gelişmesi ile meyvesini verdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, bu sabah TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil’i, telefonla arayarak, turnuvanın 19 Mayıs’ta oynanabileceği müjdesini verdi.

TSYD olarak, şu ana kadar Yenikent Osmanlı Stadı’na göre yapılan bürokratik düzenlemeler, 19 Mayıs Stadı’na göre yeniden yapılacaktır.

Turnuvamızın 19 Mayıs’ta yapılmasındaki katkılarından dolayı, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e, Gençlerbirilği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Arif Ölmez ve Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Siz değerli üyelerimizi, aileleriniz ile birlikte belki de 19 Mayıs Stadı’nda son kez yapılacak bu turnuvaya, “tarihe tanıklık etmek üzere” bekliyoruz.

TSYD ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası Programı

4 AĞUSTOS CUMA

Saat : 17:00 Osmanlıspor – Kardemir Karabükspor

Saat : 19:00 Gençlerbirliği- Evkur Yeni Malatyaspor

5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Saat :17.00 Gençlerbirliği- Osmanlıspor

Saat :19.00 Kardemir Karabükspor- Evkur Yeni Malatyaspor

TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası Programı

4 AĞUSTOS CUMA

Saat : 17:00 Osmanlıspor – Kardemir Karabükspor

Saat : 19:00 Gençlerbirliği- Evkur Yeni Malatyaspor

5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Saat :17.00 Gençlerbirliği- Osmanlıspor

Saat :19.00 Kardemir Karabükspor- Evkur Yeni Malatyaspor