LEKO: "İYİ OYNAYAN TAKIM KAZANDI"

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak elendikleri maçta istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ve elendiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Leko, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kadar çabuk gol yemeyi beklemiyorduk. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Çok kaliteli bir kadro kurmuşlar. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde yer almaları da bunu gösteriyordu. Takımımız yediği gollerden sonra toparlanamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık."

Kişisel hatalardan dolayı goller yediklerini anlatan Leko, "Adebayor'un gol atmasını önlemek için çalışmıştık ama buna engel olamadık. Başakşehir çok iyiydi, biz değildik. Golü yedikten sonra tamamen kendimizi kaybettik. Evet bugün tam istediğim hırslı istekli kazanma arzusu olan takım sahada yoktu. Bundan sonra eski Club Brugge'ü yeniden ayağa kaldırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Leko, "Igor Tudor ile konuştuğunuzu ve Medipol Başakşehir hakkında bilgi aldığınızı söylemiştiniz. Bu bilgiler tuttu mu? İşinize yaradı mı?" sorusuna ise "Benim Igor Tudor'a ihtiyacım yoktu. Gerçekler ortada, iyi oynayan takım kazandı. Medipol Başakşehir'e bol şans diliyorum." cevabını verdi.