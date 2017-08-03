KJAER'DEN VEDA MESAJI

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, eski takımı Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, yazdığı mesajda ise "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 12,5 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi Sevilla ise sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Danimarka Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan 28 yaşındaki Kjaer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 88 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.