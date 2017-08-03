Kjaer'den veda mesajı
﻿
Site İçi Arama
﻿

KJAER'DEN VEDA MESAJI

Kjaer'den veda mesajı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, eski takımı Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.

457 Okunma

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, eski takımı Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarların kendisine yolladığı veda mesajlarının fotoğrafını yayımlayan Kjaer, yazdığı mesajda ise "Artık veda etme zamanı. Fenerbahçe camiasına, tutkuları, destekleri ve güzel temennileri nedeniyle çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 12,5 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi Sevilla ise sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Danimarka Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan 28 yaşındaki Kjaer, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 88 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır
İşte Kjaer'in bonservis bedeli
Fenerbahçe, Avrupa'da 218. kez sahada
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler
Kupa-2'de rövanş zamanı
Simon Kjaer Sevilla'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿