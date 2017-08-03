Dosluk maçını Trabzonspor kazandı
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DOSLUK MAÇINI TRABZONSPOR KAZANDI

Dosluk maçını Trabzonspor kazandı

Trabzonspor, kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

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Trabzonspor, kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

Bordo-mavili takıma, galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Bongonda ile Yusuf Yazıcı kaydetti.

8. dakikada Trabzonspor, yeni transferi Bongonda ile öne geçti. Kucka'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topu göğsüyle kontrol eden Belçikalı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun solundan filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Bongonda topu az oyuncuyla yakalanan konuk takımın savunmanın arkasındaki Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Bu futbolcu da sağ çaprazda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun sağından filelere yolladı: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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