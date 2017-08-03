Beşiktaş'tan Lucescu'ya kutlama
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TAN LUCESCU'YA KUTLAMA

Beşiktaş'tan Lucescu'ya kutlama

 Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen eski çalıştırıcılarından Mircea Lucescu'yu tebrik etti.

415 Okunma

 Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen eski çalıştırıcılarından Mircea Lucescu'yu tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımıza büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, ay-yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz."

ETİKETLER #Beşiktaş
Torunoğulları'ndan Negredo ve Lens açıklaması
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler
Negredo adım adım Beşiktaş'a
Turkcell Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Quaresma sağlık kontrolünden geçti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿