BEŞİKTAŞ'TAN LUCESCU'YA KUTLAMA

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen eski çalıştırıcılarından Mircea Lucescu'yu tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımıza büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, ay-yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz."