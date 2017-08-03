Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır
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FENERBAHÇE, STURM GRAZ MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin, idmanın basına kapalı bölümünde ise Sturm Graz maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek.

- Elif Elmas antrenmanda

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaştığı ve takıma katılabilmesi için FIFA'nın kararını beklediği genç futbolcu Elif Elmas, misafir oyuncu statüsünde takımla çalıştı.

Elif Elmas'ın ailesinin Türkiye'ye taşındığı ve bu sebeple oyuncunun sarı-lacivertli takımla idmana çıktığı belirtildi.

- Van Persie, takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie, Sturm Graz maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalıştı.

Hollandalı futbolcu, Sturm Graz ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı.

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