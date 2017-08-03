Torunoğulları'ndan Negredo ve Lens açıklaması
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TORUNOĞULLARI'NDAN NEGREDO VE LENS AÇIKLAMASI

Torunoğulları'ndan Negredo ve Lens açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, İspanyol santrfor Alvaro Negredo ve Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile görüştüklerini söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, İspanyol santrfor Alvaro Negredo ve Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile görüştüklerini söyledi.

İzmit Beşiktaşlılar Derneği tarafından Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katılan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Negredo ve Lens ile görüştüğümüz doğrudur ama şu an ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Beşiktaş Kulübü, mutlaka santrfor transfer edecektir, bu akşam da olabilir yarın da olabilir. Bu akşam belki güzel haberler de gelebilir." diye konuştu.

Torunoğulları, ay sonuna kadar devam edecek transfer süresi içinde kadrolarına stoper de katacaklarını belirterek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takım sürecinin kesinleşmesi ile ilgili de konuşan Torunoğulları, "Şenol hocayla bizim sözleşmemiz var. Kendisi başkanın bilgisi dahilinde görüşmüştür. Şenol hoca, doğru olanı yapmıştır. Beşiktaş da bir milli takım, sonuçta biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu da bir milli görevdir. Burada da görevinin başındadır." ifadeleri kullandı.

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