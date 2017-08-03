Trabzonspor'a 29,5 milyon avroluk sponsor
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TRABZONSPOR'A 29,5 MİLYON AVROLUK SPONSOR

Trabzonspor'a 29,5 milyon avroluk sponsor

 Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni statla ilgili sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

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 Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni statla ilgili sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Bordo mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "50. yılımızda bu anlamlı günde Medical Park ve İstinye Üniversitesi ile sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Ayrıca 50. yıl için statta düzenlenen kutlamalar sırasında da söz konusu anlaşma stat hoparlörlerinden yapılan anonsla taraftarlara duyuruldu.

- Borsaya bildirildi

Trabzonspor Kulübü, sponsorluk anlaşmasının detaylarını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Medical Park Sağlık Yatırımları AŞ ve bağlı kuruluşu İstinye Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak, KDV dahil toplam 29 milyon 500 bin avro tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır."

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