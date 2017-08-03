A Milli Takım'da Lucescu dönemi
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ TAKIM'DA LUCESCU DÖNEMİ

A Milli Takım'da Lucescu dönemi

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.

321 Okunma

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2 1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluklar yaşayan Lucescu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de geçen günlerde futbol takımında genel koordinatörlük görevi için görüşme gerçekleştirmişti.

ETİKETLER
Murat Cavcav: "En büyük sorunumuz, stadyum konusu"
1
Ankara Festivali'nde Gençlerbirliği zirvesi yaşandı!
Ankaragücü, iki günde iki bek aldı
Osmanlıspor'un yenisi kontrolden geçti
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler
4
Ankaragücü, sağ bekini Bursaspor'dan buldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿