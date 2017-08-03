Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada
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BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. TORBADA

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada

Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nde 3. torba yolu açıldı.

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UEFA sıralamasında Beşiktaş’ın üstünde bulunan 6 takımdan biri olan Dinamo Kiev, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Young Boys’a 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda etti.

6 takımdan bir diğeri olan Ajax ise, ilk maçı 1-1 biten maçın rövanşında kendi evinde Nice ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti ve böylece Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nde 3. torba yolu açıldı.

Siyah-beyazlı ekip, sıralamada üzerinde olan diğer 4 takımın play-off turunda ne yaptığına bakmaksızın Devler Ligi Arenası’nda 3. torbadan katılacak.

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