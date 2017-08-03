Murat Cavcav: "En büyük sorunumuz, stadyum konusu"

Ankara Festivali’nde oluşturulan stand ile taraftarlarını ağırlayan Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav, bu özel anlar sırasında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Ankara Festivali’nde oluşturulan stand ile taraftarlarını ağırlayan Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav, bu özel anlar sırasında Klasspor mikrofonlarına açıklamalar yaparak yeni sezon öncesi takımı hakkında bilgiler verdi.

2017-18 sezonunda daha iyi bir Gençlerbirliği’ni izletmek istediklerini belirten Başkan Cavcav, “Bu sene başında gayet iyi transferler yaptık. Görüştüğümüz birkaç oyuncu daha var, bu transferleri de sonuçlandırırsak daha iyi bir Gençlerbirliği’ni sahalarda görme imkanına sahip olacağız“ dedi.

Murat Cavcav’dan Melih Gökçek’e teşekkür

Ankara Festivali’nde Gençlerbirliği standının açılması ile çok özel bir topluluğun ve ambiyansın oluştuğunun dile getiren Başkan Cavcav, “Ankara Festivali’nde Gençlerbirliği standının kurulmasında bize yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, hem Gençlerbirliği hem de bir Ankaralı olarak teşekkür ediyoruz. Burada, çok güzel bir topluluk ve ambiyans oluştu. Ankara’nın bu tip güzel görüntülere ihtiyacı vardı. Biz de takımımızı buraya getirdik, Gençlerbirliği taraftarları da burada iyi bir ahenk oluşturdu“ diye konuştu.

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“En büyük sorun, stadyum konusu”

“Önce 4-5 Ağustos’ta TSYD Kupası’na katılacağız, ondan sonraki haftada lige başlayacağız” diyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, yeni sezon öncesi en büyük sorunlarının, bir türlü çözüme kavuşmayan stadyum konusunun olduğunu söyledi.

Cavcav, “Bu sene öncesi en büyük sorunumuz, stat meselesidir. En kısa zamanda bu sorunun çözüme kavuşacağına inanıyorum. 28 yıldır Süper Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği’nin bu sıkıntısını, ülkenin ileri gelenlerinin çözmesi gerekiyor. Bu sezona, hem futbol duayeni hem de babam olan İlhan Cavcav’ın isminin verilmesi, bizleri çok mutlu etti ve onurlandırdı” İfadesini kullandı.

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