ANKARA FESTİVALİ'NDE GENÇLERBİRLİĞİ ZİRVESİ YAŞANDI!

Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile stat sorunu tekrar masaya yatırıldı.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, futbolcular ve teknik heyet, kırmızı-siyahlı kulübün Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde açtığı standı ziyaret etti.

Başkent kulübünün organize ettiği etkinlikte standı ziyaret edenlerle bir araya gelen kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Cavcav ve yöneticiler, alt yapıda forma giyen kalecilerin koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.

Teknik direktör Ümit Özat, Gençlerbirliği'ne imza attığı günü yeniden yaşadı.

Geçen sezonun ilk devresinde yapılan imza törenindeki fotoğrafta İlhan Cavcav'ın yanında yer alan ancak bu sefer temsili fotoğraf çektiren Özat'ın, duygulandığı görüldü.

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Gökçek stat konusunda devrede

Başkent ekibinin standını ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir süre Murat Cavcav ile sohbet etti.

İkili arasındaki görüşmede Cavcav, Eryaman'daki stat inşası tamamlana kadar Gençlerbirliği'nin maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamaya devam etmesi yönünde istekte bulundu.

Gökçek de bunun üzerine Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı telefonla arayarak başkent ekibinin isteğini iletti ve kırmızı-siyahlıların mağdur edilmemesi yönünde ricada bulundu.

Başkan Gökçek, stanttan ayrılarak festival alanındaki gezisine devam etti.

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Üç bölümlü stant

Gençlerbirliği standını ziyaret eden konuklar için 3 ayrı bölüm bulunuyor. Katılımcılar, birinci kısımda İlhan Cavcav ile sözleşme imzalarken, ikinci aşamada Gençlerbirliği formasıyla, üçüncü bölümde ise takım posterinde fotoğraflar çektirebiliyor.

Gönüllüler, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarında penaltı atışları yapmaya hak kazanıyor. Penaltı atışlarında başarılı olan katılımcılara çeşitli hediyeler de veriliyor.

Futbolseverler, Gençlerbirliği'nin standını festivalin sona ereceği 6 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edebilecek.