Ankaragücü, iki günde iki bek aldı
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ANKARAGÜCÜ, İKİ GÜNDE İKİ BEK ALDI

Ankaragücü, iki günde iki bek aldı

Ankaragücü, dün Bursaspor'un sağ beki Erdem Özgenç ile anlaşırken, bugün de Yeni Malatyaspor'dan sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz yıl Yeni Malatyaspor’da şampiyonluk yaşayan Ferhat Kiraz’ı kadrosuna kattı.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra 2 yıllık ön sözleşmeye imza atan Ferhat Kiraz, ”Ankaragücü forması giyecek olmamdan dolayı mutluyum. Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Çok çalışarak elimden gelenin en iyisini yaparak bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim” dedi.

Başkan Mehmet Yiğiner, Ferhat Kiraz transferi ile kadronun daha da güçlendiğini söyleyerek, "Hocamızın raporu doğrultusunda 2-3 transfer daha yaparak, kadroyu tamamlayacağız” diye konuştu.

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