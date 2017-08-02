Fenerbahçe, Avrupa'da 218. kez sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşmebe günü Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı rövanş maçıyla Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna, geçen hafta Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maçla başlayan sarı-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 272 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 321 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 217 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 51 28 14 9 71 44 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 217 81 44 92 272 321

Avusturya takımlarına yenilmedi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la da ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım Sturm Graz'ı geçen hafta deplasmanda 2-1 yenerek Avusturya takımları karşısındaki üstünlüğünü korumuştu.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Avusturya takımlarıyla oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.

Sturm Graz sadece Fenerbahçe'ye kaybetti

Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

Fenerbahçe'yle karşılaşmadan önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşen Sturm Graz, rakibine üstünlük kurmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz'ın Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe sonlandırdı.

Öte yandan Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 31 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Türk takımları 12 galibiyet alırken, 13 yenilgi yaşadı. İki ülkenin takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle bitti.