Ahmet Kesim, Gazişehir Gaziantep'te
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AHMET KESİM, GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE

Ahmet Kesim, Gazişehir Gaziantep'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Kesim ile resmi sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra kariyerinde daha önce Bozüyükspor, Aydınspor 1923, Osmanlıspor ve Alanyaspor formaları giyen defans oyuncusu, profesyonel liglerde 130 müsabakaya çıktı ve 7 gol attı.

Geçen sezon Osmanlıspor'dan kiralanan Ahmet, Gazişehir Gaziantep formasıyla TFF 1. Lig'de 25 maçta görev almıştı.

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