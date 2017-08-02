Ali Ay'dan Aziz Behich açıklaması
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ALİ AY'DAN AZİZ BEHİCH AÇIKLAMASI

Ali Ay'dan Aziz Behich açıklaması

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'ın transfer listesine aldığı iddia edilen Aziz Behich için kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

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Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'ın transfer listesine aldığı iddia edilen Aziz Behich için kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün sol bek mevkiine transfer için Bursaspor’un 26 yaşındaki oyuncusu Aziz Behich’i listesine aldığı iddia edildi.

Geçen sezon Süper Lig’de 32 maça çıkarak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Aziz için Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un da onay verdiği öne sürüldü.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz Behich’in kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını, resmi bir teklifte bulunulması durumunda şartları görüşebileceklerini söyledi.

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