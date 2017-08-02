BURAK YILMAZ TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Burak Yılmaz, "Hem ülkeme hem de Trabzonspor formasına geri dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte bu forma altında tekrardan bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum." dedi.

Çin'de bulunan Burak Yılmaz, çektiği video ile bordo-mavili taraftarlara seslendi. Golcü oyuncu, kulübün Twitter hesabı aracılığıyla yayınlanan videoda, "Sevgili Trabzonsporlular, bugün kulübümüzün kuruluşunun 50. yıl dönümü. Trabzonsporumuz 50 yaşında. Çok mutluyum, çok gururlu, çok heyecanlıyım. 50'nci yılımızda üzerime düşen görevi fazlasıyla yapıp bugün itibarıyla tekrardan Trabzonsporluyum." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Allah'a şükrettiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Hem ülkeme hem de Trabzonspor formasına geri dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte bu forma altında tekrardan bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Bu hedef, düşünce ve arzuyla oraya geliyorum. Sizler de lütfen 50. yılımızda taraftar olarak hem maddi hem de manevi desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Gerek forma satışı gerekse kombinelerle bizlerin yanında olun. Zaten her zaman desteğinizi bize hissettirdiniz. Bu sene bizim için ayrı, önemli sene. Lütfen bizleri bırakmayın. Bizler de sizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yakında görüşmek üzere."

Burak Yılmaz'ın, kulübün bu akşam gerçekleştirilecek 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yetişemeyeceği, oyuncunun gelişiyle ilgili programın yapıldığı öğrenildi.