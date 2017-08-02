BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DEYDİLER

Şehirlerini Süper Lig'de temsil eden kulüplerin bazıları istedikleri istikrarı yakalayamayıp amatör kümeye kadar gerilerken, bazı kulüpler de faaliyetlerini sonlandırdı.

1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda 60. sezon heyecanı yaşanacak. Ligde geride kalan 59 sezonda 69 farklı ekip yer alırken, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Evkur Yeni Malatyaspor ligdeki 70. takım olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Süper Lig'de, 49 sezon yer alan MKE Ankaragücü gelecek sezon 1. Lig'de, 41 yıl oynayan Altay ise 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu ekiplerini ikisi de geçen yıl bir üst lige çıkmayı başardı.

20 sezon Süper Lig tecrübesi bulunan Kocaelispor'un 3. Lig'de yer alacağı ligde, daha önce mücadele eden ekiplerden 17 takım amatöre kadar geriledi.

5 takım artık futbol liglerinde yok

Süper Lig'de daha önce yer alan 5 kulübün futbol takımları yeşil sahalara veda etti. Daha önce 14 sezon Süper Lig'de mücadele eden Zonguldakspor, 5 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Vanspor, 3 sezon mücadele eden Erzurumspor ile 1 sezon yer alan Petrolofisi, çeşitli nedenlerle faaliyetlerini sona erdirdi.

12 yıl ligde kalan PTT de daha sonra Türk Telekom olarak devam ettiği profesyonel lig mücadelesinde futbol şubesini kapattı.

Hangi takım kaç yıl Süper Lig'de

Süper Lig'de daha önce mücadele eden ekiplerin gelecek sezon hangi liglerde yer alacağı ve bugüne kadar kaç sezon Süper Lig'de mücadele ettikleri şöyle:

Süper Lig: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray (59), Bursaspor (48), Gençlerbirliği (45), Trabzonspor (43), Göztepe (25), Antalyaspor, Kayserispor (21), Konyaspor (16), Kasımpaşa (13), Sivasspor (11), Medipol Başakşehir, Karabükspor (9), Osmanlıspor (8), Akhisar Belediyespor (5), Alanyaspor (1)

1. Lig: MKE Ankaragücü (49), Gaziantepspor (31), Samsunspor, Eskişehirspor (30), İstanbulspor (23), Adanaspor (22), Boluspor (20), Denizlispor (19), Adana Demirspor, Çaykur Rizespor (17), Altınordu (10) Giresunspor (6), Manisaspor (6), Elazığspor (4), Balıkesirspor (2)

2. Lig: Altay (41), Karşıyaka (16), Mersin İdmanyurdu (15), Sarıyer (13), Sakaryaspor (11) Hacettepe (Keçiörengücü) (9), Karagümrük (6), Bucaspor, Gençlerbirliği OFTAŞ (Hacettepe), Kahramanmaraşspor (1)

3. Lig: Kocaelispor (20), Ankara Demirspor (13), Orduspor (11), Kayseri Erciyesspor (4), Dardanelspor (3)

Amatör: Vefa (14), Diyarbakırspor, Malatyaspor (11), Şekerspor, İzmirspor (10), Feriköy (9), Beykoz (8), Zeytinburnuspor (5), Aydınspor, Bakırköyspor (3), Adalet, Akçaabat Sebatspor, Beyoğluspor, Yeşildirek, Yozgatspor (2), Siirtspor, Kırıkkalespor (1)