Trabzonspor 50. yılını kutluyor
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TRABZONSPOR 50. YILINI KUTLUYOR

Trabzonspor 50. yılını kutluyor

Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu tarafından anıta çelenk konuldu.

Çubukçu, törenin ardından yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un yeni yuvasında, yeniden tarih yazamaya ve efsane olmaya hazırlandığını söyledi.

Trabzonspor'un Anadolu ihtilalinin sahibi olduğunu belirten Çubukçu, "Trabzonspor, şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya ilk getirendir. Bu görkemli zaferlerin hepsinde alnı ak, başı diktir Trabzonlunun. Geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Yeni yuvamızda, Akyazı'daki stadyumda yeniden tarih yazmaya, efsane olmaya hazırlanıyor." diye konuştu.

Çubukçu, kulübün yarım asırlık mazisiyle bugün 50. yaşını kutladığını dile getirerek, "Bizler bu anlamlı günde, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak görev başında olmaktan ve daha önemlisi böyle büyük bir camianın parçası olmaktan ötürü büyük onur duyuyoruz. Sizlerle birlikte yaşayacağımız ve Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice 50. yıllarımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Çubukçu'nun yanı sıra Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen,Trabzonspor kurucularından Nizamettin Algan, eski kulüp başkanı Ahmet Celal Ataman, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Sülüklü Mezarlığı'na gidilerek eski kulüp başkanı Mehmet Rıfat Dedeoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okutuldu.

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