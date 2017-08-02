Ankaragücü, sağ bekini Bursaspor'dan buldu
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ANKARAGÜCÜ, SAĞ BEKİNİ BURSASPOR'DAN BULDU

Ankaragücü, sağ bekini Bursaspor'dan buldu

İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, yeni sağ bekini Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'dan buldu.

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İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, yeni sağ bekini Süper Lig’den buldu.

Sarı-Lacivertli ekip, Bursaspor’da sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç ile anlaşma sağlayarak deneyimli ismi kadrosuna kattı.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Beştepe Tesisleri’ne gelerek kendini başkent ekibine başlayan sözleşmeye imza attı ve akşam saatlerinde takımın yaptığı idmana da katıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nün formasını terletecek oyuncu, kariyeri boyunca sırasıyla Etimesgut Şekerspor, Maltepespor, Kartalspor, Boluspor, Karabükspor, ve Bursaspor takımlarında oynadı.

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’un formasını terleten Erdem Özgenç, 17 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplamda 19 müsabakaya çıkıp 1 gol attı.

Baş mevkiisi sağ bek olan 1.77 boyundaki deneyimli oyuncu, zaman zaman da olsa ön libero bölgesinde de oynayabiliyor.

Erdem Özgenç, profesyonel kariyeri boyunca 283 karşılaşmaya çıkıp 21 gol atarken bu maçlarda 4 kırmızı kart gördü.  

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BuĞra1910
2 Ağustos 201701:30
Süper transfer.Baskani kutluyorum.gümbür gümbür geliyoruz...bekle es es valideni kovaliyacaz...
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