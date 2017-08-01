Sivasspor yenilerle kazandı
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SİVASSPOR YENİLERLE KAZANDI

Sivasspor yenilerle kazandı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Belediyespor ile Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın özellikle yeni transferlere şans verdiği karşılaşmaya taraftarlar ilgi gösterdi.

Maça hızlı başlayan Sivasspor, 4. dakikada Kerim Avcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sivas Belediyespor, müsabakanın 42. dakikasında kazandığı penaltıyı Ozan Kılıçoğlu ile gole çevirerek skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Sivasspor, Kerim'in 58 ve 76. dakikalarda kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazandı.

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