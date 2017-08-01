OSMANLISPOR'DA BÜLENT UYGUN "46" DEDİ

Osmanlıspor'un oyuncuları, 46 yaşına basan teknik direktörleri Bülent Uygun için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

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Başkent ekibinin oyuncuları, 46 yaşına basan teknik direktörleri Bülent Uygun için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Antrenman öncesi hocaları için hazırlattıkları pastayı sahaya getirten Mor-Sarılı ekip daha sonra tezahüratlar eşliğinde Uygun’u pastanın başına çağırdı.

Pastanın mumlarını üfleyen tecrübeli teknik adam bıçağı eline alıp oynatacağı ve oynatmayacağı oyuncuları kastederek “Keseceğim adamlar yanıma diğerleri ise karşıma geçsin!” esprisi oyuncuları adeta kahkahaya boğdu.

Başarılı teknik adam takım kaptanları Numan Çürüksu ve Musa Çağıran’a pastadan yedirdikten sonra kendisi de Musa Çağıran’ın elinden doğum günü pastasından tattı.

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Dayanıklılığını artırdılar

TSYD Ankara Şubesi Turnuvası’na katılacak olan Başkent ekibi, bir günlük iznin ardından turnuvanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 7’ye 2 top kapma oyununa geçen oyuncular antrenmanın sonraki bölümünde, Yo-Yo testi sonucuna göre dayanıklılık koşusu yaptı.

Antrenmana tedavi süreçleri tamamlanan Koray Altınay ve Tonia Tisdell de katılırken Musa Çağıran takımdan ayrı bireysel antrenmanla günü tamamladı.

Türkmen’in mutlu günü

Osmanlıspor yardımcı antrenörlerinden Tayfun Türkmen, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nü başarıyla bitirdikten sonra diplomasını aldı ve kepini giydi.

Bir dönem Ankaragücü, Hacettepe, Ankaraspor, K.Erciyespor, Konyaspor ve Bugsaşspor gibi takımların formasını başarılı bir şekilde taşıyan Tayfun Türkmen aynı başarıyı antrenörlükte devam ettirme peşinde.