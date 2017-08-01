Akhisar, Serginho ile anlaştı
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AKHİSAR, SERGİNHO İLE ANLAŞTI

Akhisar, Serginho ile anlaştı

Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Brezilyalı futbolcu Sergio Antonio Borges Junior'u (Serginho) kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Brezilyalı futbolcu Sergio Antonio Borges Junior'u (Serginho) kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında gerçekleştirilen törende Serginho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel futbol hayatına Brezilya ligi takımlarından Villa Nova’da başlayan 30 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Miniero, Clube de Regatas, Criciuma EC, Vasco da Gama ve Sport Recife formaları giydi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Wasl forması giyen deneyimli ön libero geçtiğimiz sezon takımıyla 12 lig maçında görev aldı.

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