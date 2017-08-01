TFF 1. LİG, ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR MAÇI İLE AÇILACAK

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
11 Ağustos Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor
21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor
21.45 Adanaspor-Denizlispor
13 Ağustos Pazar:
20.00 Boluspor-Giresunspor
20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep
21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor
21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor
14 Ağustos Pazartesi:
20.00 Elazığspor-Altınordu