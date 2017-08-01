TFF 1. Lig, Ankaragücü - BB Erzurumspor maçı ile açılacak
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TFF 1. LİG, ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR MAÇI İLE AÇILACAK

TFF 1. Lig, Ankaragücü - BB Erzurumspor maçı ile açılacak

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

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TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

11 Ağustos Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor

21.45 Adanaspor-Denizlispor

13 Ağustos Pazar:

20.00 Boluspor-Giresunspor

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor

14 Ağustos Pazartesi:

20.00 Elazığspor-Altınordu
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