"FİZİKSEL VE MENTAL ANLAMDA..."

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, yeni transferlerin çok kısa sürede takıma adapte olduğunu söyledi.

Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Kamp çalışmalarının ve futbolcuların performanslarının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ravcı, "Bolu Termal ve Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmaları olumlu ve verimli geçti. Herhangi ciddi bir sakatlık ya da problem yaşamamak bizim için önemliydi. Takımımıza katılan yeni transferler çok kısa sürede uyum sağladı. Bu da bizim adımıza oldukça sevindirici. Fiziksel ve mental anlamda verimli bir kamp dönemi oldu." ifadelerini kullandı.

Ravcı, kamp çalışmaları kapsamında hazırlık karşılaşmaları oynadıklarını belirterek, "Hazırlık karşılaşmalarında hangi oyuncumuzun bize ne vereceğini gördük. Bu açıdan hazırlık karşılaşmaları da önemliydi. TSYD Ankara Futbol Turnuvası da ligde ne yapacağımızı bir nebze gösterecek." dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, bazı futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü ve bu oyuncularla ilgili birkaç gün içerisinde netice almak istediklerini aktaran Ravcı, eksik mevkiler için transfer yapacaklarını dile getirdi.

İkinci etap kamp çalışmaları sonrası Ali Dere ve Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdıklarını bildiren Ravcı, "Defans, orta saha ve forvette takıma katkı sağlayacak, üst düzey ve kaliteli oyuncular almak zorundayız. Bu noktada yönetimimiz görüşmelerini sürdürüyor. Yeni transferlerin de aramızda katılmasıyla beraber, lige hazır hale geleceğiz." diye konuştu.