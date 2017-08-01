Kupa-2'de rövanş zamanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

KUPA-2'DE RÖVANŞ ZAMANI

Kupa-2'de rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları 2 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

391 Okunma

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları 2 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanş maçları, 2 ve 3 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da ağırlayacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

2 Ağustos Çarşamba

19.00 Sion (İsviçre) - Süduva (Litvanya) (0-3)

19.00 AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya) (0-0)

3 Ağustos Perşembe:

18.00 Dinamo Minsk (Belarus) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2) 

18.00 Shkendija (Makedonya) - Trakai (Litvanya) (1-2)

19.30 Odds (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-2)

20.00 Zenit (Rusya) - Bnei Yehuda (İsrail) (2-0) 

20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-2)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya) (1-2)

20.00 Olexandriya (Ukrayna) - Astra (Romanya) (0-0)

20.00 Videoton (Macaristan) - Bordeaux (Fransa) (1-2)

20.00 Gebele (Azerbaycan) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

20.30 Fola (Lüksemburg) - Östersunds (İsveç) (0-1)

20.30 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) (2-1)

20.45 Lyngby (Danimarka) - Krasnodar (Rusya) (1-2)

21.00 Maritimo (Portekiz) - Botev (Bulgaristan) (0-0)

21.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Donetsk (Ukrayna) (1-1)

21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-2)

21.15 Lech (Polonya) - Utrecht (Hollanda) (0-0)

21.30 Altach (Avusturya) - Gent (Belçika) (1-1)

21.30 Hajduk Split (Hırvatistan) - Brondby (Danimarka) (0-0)

21.30 Midtjylland (Danimarka) - Arka (Polonya) (2-3)

21.45 Oostende (Belçika) - Olympique Marsilya (Fransa) (2-4) 

21.45 Ruzomberok (Slovakya) - Everton (İngiltere) (0-1)

21.45 Milan (İtalya) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-0)

21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Dinamo Bükreş (Romanya) (1-1)

21.45 Osijek (Hırvatistan) - PSV (Hollanda) (1-0) 

22.00 Panionios (Yunanistan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (0-1)

22.05 Domzale (Slovenya) - Freiburg (Almanya) (0-1)

23.00 Braga (Portekiz) - AIK (İsveç) (1-1)

ETİKETLER #Fenerbahçe
Simon Kjaer Sevilla'da
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
Fenerbahçe, Sturm Graz'a hazırlanıyor
Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor
Sturm Graz deplasmanda galip
Kocaman'dan Ahmethan'a görev
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿