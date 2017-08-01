KUPA-2'DE RÖVANŞ ZAMANI

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları 2 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanş maçları, 2 ve 3 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da ağırlayacak.
Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
2 Ağustos Çarşamba
19.00 Sion (İsviçre) - Süduva (Litvanya) (0-3)
19.00 AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya) (0-0)
3 Ağustos Perşembe:
18.00 Dinamo Minsk (Belarus) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)
18.00 Shkendija (Makedonya) - Trakai (Litvanya) (1-2)
19.30 Odds (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-2)
20.00 Zenit (Rusya) - Bnei Yehuda (İsrail) (2-0)
20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-2)
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya) (1-2)
20.00 Olexandriya (Ukrayna) - Astra (Romanya) (0-0)
20.00 Videoton (Macaristan) - Bordeaux (Fransa) (1-2)
20.00 Gebele (Azerbaycan) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)
20.30 Fola (Lüksemburg) - Östersunds (İsveç) (0-1)
20.30 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) (2-1)
20.45 Lyngby (Danimarka) - Krasnodar (Rusya) (1-2)
21.00 Maritimo (Portekiz) - Botev (Bulgaristan) (0-0)
21.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Donetsk (Ukrayna) (1-1)
21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-2)
21.15 Lech (Polonya) - Utrecht (Hollanda) (0-0)
21.30 Altach (Avusturya) - Gent (Belçika) (1-1)
21.30 Hajduk Split (Hırvatistan) - Brondby (Danimarka) (0-0)
21.30 Midtjylland (Danimarka) - Arka (Polonya) (2-3)
21.45 Oostende (Belçika) - Olympique Marsilya (Fransa) (2-4)
21.45 Ruzomberok (Slovakya) - Everton (İngiltere) (0-1)
21.45 Milan (İtalya) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-0)
21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Dinamo Bükreş (Romanya) (1-1)
21.45 Osijek (Hırvatistan) - PSV (Hollanda) (1-0)
22.00 Panionios (Yunanistan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (0-1)
22.05 Domzale (Slovenya) - Freiburg (Almanya) (0-1)
23.00 Braga (Portekiz) - AIK (İsveç) (1-1)