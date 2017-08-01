GENÇLERBİRLİĞİ, TAKIM OLARAK STANDI ZİYARET EDECEK

Büyük Ankara Festivali’nde açtığı standla Ankaralılarla buluşan Gençlerbirliği, yarın tam takım olarak standı ziyaret edecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başkent ekibi TSYD Kupası öncesi hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam ediyor.

Günü çift idmanla geçiren Gençlerbirliği sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman koşu çalışmasıyla başlandı ardından futbolcular dönüşümlü olarak kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Akşam bölümünde ise ısınma koşusu ve 5’e 2 oyunu ile antrenmana başlayan futbolcular, yaptıkları koordinasyon çalışmasının ardından taktik çalışmaya geçti.

Savunma ve hücum varyasyonları çalışan futbolcular , Ümit Özat gözetiminde sürdürdükleri çalışmayı doksan dakika sonunda tamamladı.

Öte yandan Büyük Ankara Festivali’nde açtığı standla Ankaralılarla buluşan Gençlerbirliği, yarın tam takım olarak standı ziyaret edecek.

Taraftarlar ve Ankaralılarla buluşacak olan başkent ekibi, yarın 19.00’da fuar alanında olacak.