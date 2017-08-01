Jesus Navas yuvaya döndü
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JESUS NAVAS YUVAYA DÖNDÜ

Jesus Navas yuvaya döndü

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.

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 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.

İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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