Jesus Navas yuvaya döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.
İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.