ALTINORDU'DA AYRILIK

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genel kaptan Sedat Gündoğdu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli ekipte 6. sezonuna girmeye hazırlanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson gibi yetkilerle donatıldığı bildirildi.

Altınordu çatısı altındaki tüm ekiplerin başında "birinci teknik direktör" unvanıyla görev yapan Eroğlu'nun, icra kurulunun da içine girdiği, futbolun idari ve teknik yapılanmasının sorumluluğunu aldığı belirtildi.

Eroğlu'nun bu göreve getirilmesiyle genel kaptan olarak görev yapan Sedat Gündoğdu ile yollar ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu, yarın saat 20.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, 6 Ağustos Pazar günü de Manisa'da Akhisar Belediyespor'un rakibi olacak.